Hanspeter Lüem leitet in Schöftland auf Einladung des Natur- und Vogelschutzvereins (NVV) eine Exkursion zum Thema «Pflanzen, Tiere und Hochwasserschutz an der Suhre und Ruederche». Lüem, auch Jäger, Ornithologe und Vizegemeindeammann von Gränichen, mag jedoch nicht den ganzen Abend über Probleme sprechen. So freut er sich über die Dohlen am Kirchturm und über Alpensegler-Brutlöcher, welche die eleganten Flugkünstler zum Bleiben bewegen sollen. Laut Niklaus Huber, Präsident des NVV Schöftland, gehen die Alpensegler bisher nicht in die Löcher hinein. «Wir hoffen aber, dass sie den Platz finden.»

Widersprüchliche Ansprüche

Die rund 25-köpfige Exkursionsgruppe macht zunächst an der Suhre halt. Jedoch nicht an einem lauschigen Örtchen, sondern mitten auf einer Baustelle. Nur die alten, hohen Bäume zeigen an, wo sich der Fluss hinter der Böschung versteckt. Direkt an der Suhre werden hier Wohnblöcke gebaut – das geht meist nicht reibungslos vonstatten, wie Hanspeter Lüem erklärt: «Die Mieter haben Ansprüche. Einerseits wollen sie im Grünen wohnen, doch wenn ihnen Äste auf den Balkon hängen und das Licht wegnehmen, wollen sie die Bäume weghaben.» So wird der Uferbereich zunehmend abgeholzt – ein Nachteil für die Biodiversität.

Weiter geht es über die Ruederche-Brücke, wo Hanspeter Lüem noch einmal auf das Thema Hochwasser zu sprechen kommt. «Diese Brücke wollte man einen halben Meter tiefer bauen – aus Kostengründen.» Es habe riesige Diskussionen gegeben. Für Lüem ist aber klar: «Nach allem, was im Uerketal und Zofingen passiert ist: Solche Entscheidungen für mehr Hochwasserschutz sind richtig und müssen umgesetzt werden.»

Noch einmal geht es an die Suhre hinunter, zum Kraftwerk. Dank einer neuen Fischtreppe sollen hier bald Barben und Groppen aufsteigen. Die Dämmerung ist hereingebrochen, der Halbmond aufgegangen. Dunkle Schatten schwirren über die Köpfe hinweg: Fledermäuse. «Auch sie brauchen die alten Bäume», sagte Lüem. «Das sind ihre Häuser – ohne sie wären die Fledermäuse nicht hier.»