Sicher sind Beiträge von rund 33 000 Franken. Und doch glimmt bei den Initianten noch ein Funken Hoffnung: Der Landwirt, der ein Stück Land für den Wiederaufbau der Scheune zur Verfügung stellt, hat bei der Gemeinde eine Baueingabe für den Wiederaufbau als Heulager gemacht.

Ein Baugesuch für den Wiederaufbau, obwohl noch nicht einmal der Abbau finanziert ist – das ist Taktik. Denn die Initiativgruppe hat ein Ass im Ärmel: «Eine Privatperson will uns bis zu 30 000 Franken spenden, wenn der Wiederaufbau garantiert werden kann», sagt Andrea-Carlo Polesello von der Initiativgruppe.

Deshalb müsse jetzt abgeklärt werden, ob ein Wiederaufbau der Scheune überhaupt möglich ist. Und zwar nicht nur bei der Gemeinde, sondern auch beim Kanton, weil das Land in der Landwirtschaftszone liegt. «Bekommen wir von Gemeinde und Kanton nach der Vorprüfung grünes Licht, haben wir eine zusätzliche Sicherheit in der Hand», so Polesello.

Bilder von der Hochstudscheune: