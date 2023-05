Ersatzwahl «Im Grunde möchte ich einfach etwas zurückgeben»: Dieser Heimkehrer möchte Unterkulm künftig mitgestalten Charlie Peter, 34, will in den Gemeinderat. Am 18. stellt er sich als Ersatz für den abtretenden Tee Petersen zur Wahl. Im Gespräch erzählt der Parteilose, wie er zu laufenden Projekten steht und welcher sein Lieblingsort in Unterkulm ist.

Charlie Peter will in den Unterkulmer Gemeinderat. Bild: Natasha Hähni

«Vor einem Jahr wäre ich noch nicht auf die Idee gekommen, um einen Sitz im Gemeinderat zu kandidieren», erzählt Charlie Peter. Seither hat sich einiges getan. Er ist zurück in sein Elternhaus gezogen, hat dieses umgebaut, ist Vater geworden und hat im Anbau seines Daheims ein Architekturbüro mit einem Freund eröffnet. Nun sei er bereit für eine neue Herausforderung. «Im Grunde möchte ich einfach etwas zurückgeben und aktiv am Gemeindeleben teilnehmen», sagt er.

Die Ressorts des abtretenden Gemeinderats Tee Petersen – Kultur und Sport, Raumplanung, Bürgerrecht und Gewerbe – liegen ihm besonders, findet Peter. Der 34-Jährige ist in Unterkulm aufgewachsen, besuchte dort die Schule und ist seit er elf Jahre alt ist Mitglied im Unihockey-Club. Nach seiner Schulzeit absolvierte Peter zwei Lehren. Eine als Schreiner und eine als Bauzeichner. Danach studierte er Innenarchitektur. «Ich denke, mein Hintergrund kann gerade im Bereich Raumplanung hilfreich sein.»

Das Gewerbe der Gemeinde kenne er ebenfalls gut. Einerseits von Freunden und Familienmitgliedern im Dorf, andererseits durch seine Mitgliedschaft im Gewerbeverein. «Ich bin hier verankert», sagt er und lacht. Gerade deshalb sei es wichtig, etwas zur Entwicklung der Ortschaft beizutragen und «Entscheide der Gemeinde nicht nur nachträglich und unwissend zu verurteilen».

Unterkulm soll für die Jugend attraktiv bleiben

So sei das Thema Verkehr ein Dauerbrenner in Unterkulm. Da Peter erst vor zwei Jahren aus Unterentfelden zurück in sein Heimatdorf gezogen ist, habe er zwar einige Entwicklungen erst nachträglich mitbekommen. Dennoch könne er sagen: «Letztendlich wünschen sich alle nachhaltige Lösungen. Aktuell scheint es, als würde das Gewerbe bei der Sanierung der Hauptstrasse zum Teil noch benachteiligt werden.» Hier müsse man sich laufend um Lösungen bemühen. «Ich bin da aber zuversichtlich», ergänzt er.

Drastisch ändern müsse sich in der Gemeinde nichts, findet der Parteilose. «Ich glaube, es geht mehr darum, mit der Zeit zu gehen.» Sollte er am 18. Juni gewählt werden, wäre der Architekt das jüngste Mitglied im Gremium. Jugendthemen stehen für ihn an der Spitze der Prioritätenliste. «Es ist wichtig, dass wir das Freizeitangebot für Jugendliche stetig weiterentwickeln», so Peter. So soll der Standort auch künftig interessant für die Jugend bleiben.

Die Aussicht von Charlie Peters Lieblingsbänkli. Bild: Natasha Hähni

Die Entwicklung der Gemeinde im Verlauf der letzten Jahre findet Peter grundsätzlich gut: Strassensanierungen, Bautätigkeit und Schulraumplanung. «Ich bin da realistisch. Wir werden in Zukunft mehr Platz brauchen für Wohnungen, Gewerbe und den damit verbundenen Verkehr.» Gleichzeitig seien auch Projekte wie die Renaturierung der Wyna wichtig.

Wie sich seine Gemeinde in den letzten Jahren verändert hat, kann Peter von einem seiner Lieblingsorte in Unterkulm aus beobachten: Ein Bänkli, hoch über dem Dorf, nicht weit von seinem Haus entfernt in der oberen Binzhalde: «Hier bin ich schon zu Schulzeiten mit meiner Frau hingekommen», erzählt er und ergänzt: «Wir werden heute oft mit Informationen aus aller Welt überflutet und übersehen dabei die Möglichkeiten vor der eigenen Haustüre.»