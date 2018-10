Führungen in KVA

Das Einweihungsfest der Wiggertalstrasse findet am Samstag und Sonntag, 20./21. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr zwischen der Autobahnüberführung und dem Kreisel bei der Bernstrasse statt. Neben den im Text erwähnten Attraktionen bietet die ERZO Führungen in Kehrichtverbrennungs- und Kläranlage an. Diese finden am Samstag jede volle Stunde von 11 bis 15 Uhr statt. Zudem führt das Freizeitzentrum Obristhof einen Ballonwettbewerb durch und das Alterszentrum ist mit Spitex-Fahrzeugen und Verpflegung präsent.