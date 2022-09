Erlinsbach SO Blumentraum 2.0: Vergängliche Schönheiten verzaubern den Speuzer Wald Zum zweiten Mal nach 2020 verwandelt sich der Wald um Erlinsbach SO an diesem Wochenende in ein blumiges Märchenland. Initiatorin Jessica Probst berichtet, wie es dazu kam.

Die Erstauflage 2020 war ein voller Erfolg: Jetzt geht der «Blumentraum» von Jessica Probst im Wald von Erlinsbach SO in die zweite Runde. Patrick Luethy

(3. Oktober 2020)

Corona hat das Leben vieler auf den Kopf gestellt – im Guten wie auch im Schlechten. Ein Beispiel für Ersteres sind Jessica und Severin Probst vom Blumengeschäft Floristica in Erlinsbach SO. Denn als sie ihren Laden pandemiebedingt schliessen mussten, kam ihnen die Idee für ein ganz besonderes Projekt: den Blumentraum im Speuzer Wald.

«Damals haben wir sehr viel Zeit im Wald verbracht», erinnert sich Jessica Probst, die 2020 noch Käser hiess. Irgendwann und irgendwo im Erlinsbacher Forst kam sie beim Spaziergang gemeinsam mit ihrem damaligen Partner und heutigen Ehemann Severin auf die Idee, den Wald in einer ganz neuen Art und Weise zu inszenieren. Mit Blumen wollten sie den Wald szenisch bespielen.

Für so viel künstlerischen Freiraum bleibt im Tagesgeschäft keine Zeit

«Im Alltag können wir uns nie so austoben», hält Jessica Probst fest. «Da geht es mehr darum, die Wünsche der Kundinnen und Kunden bestmöglich umzusetzen.» Im Wald aber können Probsts ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und was sie gemeinsam mit ihren Lernenden kreierten, begeisterte bereits bei der Erstauflage.

Rund 200 Besuchende nahmen am ersten Oktoberwochenende 2020 teil, und das, obwohl das Paar aufgrund der unsicheren Pandemielage erst zwei Wochen vorher Werbung machen konnte für sein Projekt. «Viele fragten ungeduldig, wann wir zum nächsten Mal so etwas veranstalten», sagt Probst.

Die bunten Farben der Blumen sorgen für einen Augenschmaus im Naturparadies Wald. Patrick Luethy (3. Oktober 2020)

Und dieses Wochenende ist es nun wieder so weit. Der Speuzer Wald verwandelt sich an mehreren Posten in ein blumiges Märchen. Die Route ist praktisch dieselbe wie beim ersten Mal. So geht es vom Startpunkt aus, dem Holzschopf der Waldfreunde am Pfaffenweg, auf befestigten Wegen auf einen Rundgang durch den Speuzer Wald, der beim Schützenhaus Galgenhügel endet.

Künstler verewigt die vergänglichen Kunstwerke

Dort sorgt dann das Team des Restaurants Hirschen für das leibliche Wohl der Teilnehmenden. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr wird die Aktion des Künstlers Sate, der den Anlass vor Ort in einem 24-teiligen Bild verewigt. Die einzelnen Bildteile können dann als Andenken ersteigert werden, der Erlös daraus geht an die Organisation Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.), die sich für den Schutz von Kindern vor Missbrauch einsetzt.

Der Anlass findet als Neuerung dieses Jahr an zwei Tagen statt, nämlich am Freitag, 23. September, von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, 24. September, von 11 bis 22 Uhr. Ab dem Dorfplatz Erlinsbach verkehrt ein Shuttlebus. Ein Besuch lohnt sich am Tag und erst recht bei Nacht. Denn in der Dunkelheit werden die blumigen Arrangements mit Licht ausgeschmückt.

Für Jugendliche bis 16 Jahren ist der Blumentraum gratis. Erwachsene bezahlen am Freitag 15 Franken, am Samstag 20 Franken oder für beide Tage 30 Franken. Fünf Franken Rabatt pro Ticket gibt es im Vorverkauf direkt bei Probsts im Blumengeschäft Floristica. Verdienen tun Jessica und Severin Probst mit dem Anlass übrigens nichts. Aber: «Es ist ein Hobby, das zu unserer Leidenschaft geworden ist.»