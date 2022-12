Erlinsbach Konfettischlacht und Guggenmusik an Speuzer Fasnacht Nach der ursprünglichen Absage der Speuzer Fasnacht wurde kurzerhand ein Spontananlass organisiert. Am Samstagabend haben Fasnachtsfans an der Dorfplatz-Brätschete ausgelassen gefeiert.

Exklusiv für Abonnenten

Stefanie Lindergger (Mitte) mit ihrer Clownfamilie und Freunden. Sibylle Haltiner / Aargauer Zeitung

Um 17 Uhr knallten drei Böllerschüsse und kurz darauf ertönten Trompeten, Pauken und Rasseln: In Erlinsbach hat am Samstagabend eine kurzfristig organisierte, reduzierte Ausgabe der Speuzer Fasnacht stattgefunden. Schnell füllte sich der Dorfplatz mit kostümierten Fasnachtsbegeisterten, und die Erzbachgugger läuteten die «Dorfplatz-Brätschete» ein. Die Freude, doch noch an einem Anlass teilnehmen zu können, war den Fasnächtlern ins Gesicht geschrieben.

Sie zeigten stolz ihre Kostüme, die sie in kurzer Zeit aufgetrieben hatten, und warfen ausgelassen mit Konfetti um sich. Neben den Erzbachguggern spielten die Speuzer Schränzer, die Chliformation SoWiso und die Wyberg Schränzer. «Innerhalb einer Woche konnten wir dank der Unterstützung anderer Dorfvereine und der Gemeinde diesen Anlass auf die Beine stellen», so Matthias Liebi, Mitglied des Fasnachtskomitees.

«Unser Ziel war, dass sich die Leute wieder einmal treffen und zusammen feiern können», so Liebi. Das genoss auch die Familie Lindegger, die als Clowns auftrat. Die Fasnacht ist unser Kulturgut und es ist wichtig für die Kinder, dass sie hineinwachsen können. Schön, dass es derart innovative Leute gibt, die diesen Anlass organisiert haben.»