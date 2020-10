Er rettete 2017 die Feuerwehr: Kommandant Thomas Huber wurde schon zum zweiten Mal verabschiedet

Mit dem Grossaufmarsch drückten sie Huber ihren Dank für seinen enormen Einsatz aus. Nicht nur war er als Kommandant weit herum hoch geschätzt, er rettete 2017 die damals mit Problemen in der Führung kämpfende Feuerwehr Kölliken, indem er sich sieben Jahre nach seinem Abschied erneut als Kommandant rekrutieren liess. Dankbar zeigte sich deshalb auch der Kölliker Gemeinderat, der in corpore anmarschiert war. Hubers erste Kommandantenzeit war von 2001 bis 2010.

In seinen 27 Dienst- und 13 Kommandantenjahren hat er insgesamt gut 770 Übungen und 240 Einsätze geleistet.

Welch schwierige Situation Huber, heute 58 Jahre alt, bei seinem Comeback 2017 angetroffen hatte, war in seiner Dankesrede herauszuhören: «Ich bin froh, dass wir das Ganze wieder zu einer Einheit zusammenbringen konnten», sagte er. «Am Anfang herrschte teilweise noch ein Machtkampf, wir mussten uns zämerangge. Ich hoffe, es wird jetzt gut so weitergehen.»