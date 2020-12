Er hat die Stiftung Lebenshilfe geprägt: Der Geschäftsleiter mit dem grossen Herzen tritt ab

Seit 1997 arbeitet Martin Spielmann (60) bei der Stiftung Lebenshilfe in Reinach, seit 1999 ist er Geschäftsleiter der Stiftung. «Mister Lebenshilfe» der Neuzeit, das Gesicht einer wichtigen Institution im Aargau, dabei den Werten, dem humanistischen Weltbild der Gründer 1961 verpflichtet. Und das heisst: Zuoberst steht der Bedarf der Klienten, der Menschen mit Beeinträchtigungen.

Vom Freigestellten zum Geschäftsleiter

Dabei hatte ihn sein direkter Vorgänger wegen unterschiedlichen Vorstellungen über die Führung freigestellt. So schnell kanns gehen: Als der Geschäftsleiter selber kündigte, holte der Stiftungsrat Martin Spielmann zurück und seither prägt er mit seinem Team die Institution. Maschinenzeichner, Sozialpädagoge, Geschäftsleiter einer Stiftung mit 280 Mitarbeitenden und 220 Klientinnen und Klienten, 150 Berufsschülerinnen und -schülern plus 108 Bewohnerinnen und Bewohnern. Das sind die Zahlen heute und das Ergebnis einer stetigen Entwicklung. Die Sonderschule fiel weg, dafür stieg die Zahl der Menschen, die im Arbeitsprozess integriert sind, stark an. Der Umsatz stieg von 4 Millionen 1999 auf 21 Millionen 2020. Und es wurde, den Bedürfnissen entsprechend, gebaut: Die Immobilien haben einen Wert von 37 Millionen Franken.

«Die Schliessung der Sonderschule Ende 2000 rief nach einer Neukonzeption, nach Visionen», sagt Spielmann. Da entstanden in Workshops auch die drei Leitbegriffe für die Arbeit in der Stiftung, die heute noch gelten und auch im Büro des Geschäftsleiters hängen: Sinn stiften, Entwicklung fördern, persönlich. «Das gilt vorab für die Klienten, aber auch für die Mitarbeitenden», sagt Martin Spielmann.

Kultur der offenen Türen

Die Türe zum Büro des Geschäftsleiters steht, es sei denn, es findet eine Sitzung statt, offen für alle: Klienten, Mitarbeiter, Eltern. «Keine Zeit? Das gibt es für mich nicht», sagt Spielmann. Im Büro steht auch die Figur OGI, ein interner Qualitätsaward, der jedes Jahr vergeben wird, und dieses Jahr haben Klienten und Mitarbeiter ihn, in vergoldeter Form, ihrem scheidenden Chef verliehen, mit dem Slogan: «Geschäftsleiter mit grossem Herz.» OGI steht für «Ökonomie/Ökologie», «Gesundheit» und «Innovation/Integration». Der Wertschätzer wird wertgeschätzt.

Wohngruppen mit differenzierten Begleitleistungen, der Auf- und Ausbau beruflicher Massnahmen, Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt: Das sind Bereiche, die in Martin Spielmanns Zeit aufgebaut wurden. Der Umzug vom ehemaligen Bürgerasyl ins Dorf war ein grosser Schritt zur Integration in die Dorfgemeinschaft. Dank den vielen Neubauten finden im Unterschied zu früher auch Menschen im Rollstuhl einen Platz. Beispiele für die Arbeitsintegration von Menschen mit Beeinträchtigungen sind im Restaurant und Hotel «Zum Schneggen» oder auch in externen Arbeiten wie Gartenunterhalt beim Asana Spital Menziken konkret sichtbar.

Verkauf ohne Weihnachtsausstellung

Erfolgreich hat sich Spielmann für dezentrale Wohnmöglichkeiten eingesetzt, die, im Gegensatz zu einem zentralen Grossbau, Integration erleichtert. Geblieben sind die internen Arbeitsplätze, die kunsthandwerklichen Ateliers, deren Produkte jeweils an der Weihnachtsausstellung zu Beginn des Advents die Leute in Scharen in den Saalbau lockten. Dieses Jahr fände sie zum 52. Mal statt. «Ein Wermutstropfen», sagt Martin Spielmann zur Absage wegen Corona. Es gibt aber die Möglichkeit, nach Anmeldung an der Saalbaustrasse vorbeizugehen und die Produkte zu kaufen. Corona hat im November auch die Stiftung Lebenshilfe erreicht. Maskenpflicht ohne Diskussionen. «Mitarbeiter und Kader haben das toll gemeistert», windet er seinen Leuten ein Kränzchen.

Gegenüber den Anfängen 1961 übernimmt heute der Staat mehr Verantwortung. Ein Leben in Würde sei sichergestellt. Martin Spielmann stellt eine Professionalisierung fest: Ohne Ausbildung, Fachpersonen Gesundheit und Betreuung, Sozialpädagogen, geht heute nichts mehr. «Was aber nicht heisst, dass die Personen belastbarer sind», fügt Spielmann an. Die Stiftung investiere viel in die Unterstützung und Schulung des Personals. Denn es gibt sehr anspruchsvolle Situationen, etwa der Umgang mit Klienten, die ein selbst- und fremdgefährdendes Verhalten zeigen. Aufgeben, Psychiatrie? Da kann der Chef Klartext reden. «Wenn wir es nicht schaffen, schafft es niemand», beschreibt er die schwierigste Situation mit einem Klienten vor gut zehn Jahren.

Am 18. Dezember übernimmt Philippe Crameri, seit zehn Jahren Spielmanns Stellvertreter. Ein nahtloser Übergang? «Ich bin hochzuversichtlich; auch das Kader bleibt zusammen», sagt Martin Spiel­mann. Die diesjährige Auszeichnung – schweizweit zweitbester Arbeitgeber – wird die Stiftung auf ihrem Weg bestärken mit dem dreifachen Ziel: zufriedene Klienten, motivierte Mitarbeiter, gesunde Finanzen. Spielmann besucht zum Abschied im November und Dezember alle 45 Werkstätten und Wohngruppen, einfach alle Menschen der Stiftung, und bringt ein Znüni oder Zobig vorbei. Persönlich.

Die Natur geniessen und Gitarre spielen

Und die eigene Zukunft? Nach 44 Arbeitsjahren, 37 davon in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen, hat der zweifache Vater und Grossvater, zusammen mit seiner Frau, für ein Jahr keine konkreten Pläne. Und das ganz bewusst. Natur, Wandern, Garten. Vielleicht läuft etwas an. Eine Vollzeitanstellung schliesst er aus, ehrenamtliche Tätigkeiten nicht. Und da ist da noch die Musik. Kein Tag, da Martin Spielmann – der Name ist hier Programm – nicht zur Gitarre greift. Mit seiner Band Allsaits sollte er am 16. Januar im Theater am Bahnhof in Reinach auftreten; Corona verhindert dies.