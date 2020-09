Er hätte fast Google ins Wynental geholt – und jetzt will er ins kantonale Parlament gewählt werden

Der Herr, der sich im Treppenhaus des Menziker Gemeindehauses verirrt hat, ist sich nicht bewusst, dass er im obersten Stockwerk plötzlich vor dem Gemeindeammann steht. Wie auch? Erich Bruderers tätowierter Arm, der sich dem Verirrten ausstreckt, um den Brief gleich selber entgegenzunehmen, würde man eher dem eines Angestellten denn dem Gemeindepräsidenten zuordnen. Viel weniger einem Politiker der FDP.

Wie reagieren die Parteimitglieder, die sich gerne in Schale präsentieren, auf Bruderer, seine tätowierten Arme und sein zweimal durchstochenes linkes Ohr? «Sie lassen mich sein, wie ich bin. Ich denke, die Partei sieht, dass ich gute Arbeit mache», sagt dieser. Gute Arbeit, das heisst als Ammann von Menziken, einem Dorf von 6500 Einwohnern und einer hohen Quote an Sozialhilfebezüger, die Gemeindefinanzen im Griff zu haben. Das habe er, versichert Bruderer. Das Budget sei im Lot, für 2021 werde an der Wintergmeind ein gleichbleibender Steuerfuss von 118 Prozent beantragt.

Das stärkste Indiz, dass die Partei den 49-jährigen IT-Berufsbildner, verheiratet und zwei Kinder aus erster Ehe, vollumfänglich akzeptiert: Er ist Kandidat für die Grossratswahlen vom 18. Oktober. Fünfter Listenplatz. Den Sitz der nicht mehr antretenden Renate Gautschy will sich der Listen-Erste Adrian Meier sichern. Den 2017 an die SVP verlorenen zweiten Sitz will man zurückerobern. Bruderer glaubt fest daran, dass das gelingt: «Karin Bertschi hat 2017 für die SVP viele Stimmen geholt, ohne sie auf der Liste dürfte der Sitz wieder an uns gehen.»

Die Firma nach 22 Jahren verkauft

22 Jahre lang war der Grossratskandidat IT-Unternehmer, bis er die von ihm gegründete Firma ebcom ag Ende 2019 verkaufte und seinen Nebenjob als Berufsbildner an der BBBaden zum Hauptberuf machte. «Etwas Neues» habe er anpacken müssen.