Remo Hauri ist beschäftigt an diesem Morgen. Der 27-jährige Elektroinstallateur rennt durch seinen aktuellen Arbeitsort, das Knappenhaus neben Schloss Rued. Als Verantwortlicher für die gesamte Realisierung der Elektroinstallationen des aufwendigen Bauprojekts – Schlossbesitzer Hans Hediger lässt das historische Gebäude zum Hotel umbauen – ist er ein gefragter Mann. «Wo kommen diese Leitungen hin?», fragt einer der Kameraden. «Wie findest du die Ausbesserung an der Stuck-Verzierung?», fragt ein anderer.

Dass sein Chef Christian Goldenberger heute auf Besuch ist, macht den jungen Mann keineswegs nervös. 10 Jahre arbeitet Hauri nun im Schlossrueder Familienbetrieb, hat bereits seine Lehre in der Goldenberger Elektro AG gemacht. Eine Ewigkeit, gemessen an der hohen Fluktuation in Elektrobetrieben.

Die Guten nicht gehen lassen

Gerade hat Remo Hauri seine Ausbildung zum Elektrotechniker HF abgeschlossen. «Danach überlegt sich ein Mitarbeiter oft, die Firma zu verlassen», sagt Goldenberger. «Weil sie dann eine Qualifikation erreicht haben, für die es keinen entsprechenden Posten im Geschäft gibt.»