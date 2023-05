Kirchleerau Endlich hat die Bank Leerau einen neuen CEO gefunden Zwei Schlüsselpositionen in der Bankleitung konnten neu besetzt besetzt werden. Kevin Rohner tritt die Nachfolge von Stefan Züsli als Vorsitzender der Geschäftsleitung an, Sandro Käser wird die Geschäftsleitung ergänzen.

Die Bank Leerau hat einen neuen CEO und einen neuen Finanzchef. Bild: Sandra Ardizzone

Die Geschäftsleitung der Bank Leerau ist wieder komplett: Kevin Rohner wird per 1. Juni neuer CEO, Sandro Käser Anfang Juli Leiter Finanzieren. «Damit konnten zwei Schlüsselpositionen in der Geschäftsleitung der Bank mit fachlich versierten Persönlichkeiten besetzt werden», teilt der Verwaltungsrat um Präsidentin Suzanne Marclay-Merz (Aarau) mit. Rohner und Käser bilden künftig gemeinsam mit Martina Lüscher das Führungstrio der Bank.

Rückblick: Im März 2022 hatte David Habegger den CEO-Posten übernommen. Nach nur wenigen Monaten kündigte er aber wieder, um «sich beruflich neu zu orientieren». Statt wie angekündigt per Ende Jahr, ging er schon im September. Seither wurde die Bank interimistisch wieder von Habeggers Vorgänger, Stefan Züsli, geleitet. Finanzchef Martin Haller hatte im Januar 2023 mitgeteilt, er wolle beruflich kürzertreten, bleibe aber, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden sei.

«Der Verwaltungsrat ist hoch erfreut, dass mit Kevin Rohner ein Bankfachmann mit fundierter, branchenspezifischer Aus- und Weiterbildung und Führungserfahrung engagiert werden konnte», teilt das Unternehmen nun mit. Mit über 20 Jahren Tätigkeit in der Bankenbranche, zuletzt als CEO der Raiffeisen Am Eppenberg, verfüge der Aarauer «über das notwendige Rüstzeug für die verantwortungsvolle Aufgabe». Der Rothrister Sandro Käser war seit 2021 Filialleiter von «MoneyPark» Olten. Er verfüge über «langjährige Finanzierungserfahrung in der Aargauer Bankenbranche». Züsli und Haller werden ihre Nachfolger noch während einer Übergangszeit in ihre Aufgaben einführen. (nro)