Elterntaxi Trotz Halteverbot: Elterntaxis bleiben in Kölliken weiterhin ein Problem In Kölliken verweigern sich viele Eltern dem Halteverbot, welches beim Schulhaus seit einem Jahr gilt – denn die Elterntaxis nehmen trotz der Massnahme einfach nicht ab.

Eltern sollten ihre Kinder nicht mit dem Auto in die Schule bringen. Alex Spichale

Die sogenannten Elterntaxis sind vielerorts ein Problem. In Kölliken fallen die Mütter und Väter, welche ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, seit den Sportferien aber besonders negativ auf.

Laut Andreas von Gunten, Vizeammann der Gemeinde Kölliken, haben die verschiedenen Massnahmen nicht genützt: «Wir haben seit Längerem ein Schild aufgestellt und mittlerweile als letzte Handlung ein Halteverbot zwischen der Schule und dem oberen Teil der Berggasse beschlossen. Eigentlich dürfte man dort also gar nicht mehr anhalten.»

Es sollte Ausnahme bleiben

In gewissen Situationen hat von Gunten auch Verständnis für die Eltern. So könne es aus Zeitgründen nötig sein, die Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. «Ich glaube aber in der Häufigkeit, in der die Eltern mit dem Auto vorfahren, deutet es schon darauf hin, dass man es nicht nur dann macht, wenn man muss.»

Für Daniel Hotz, Geschäftsführer vom Lehrerverband Aargau, sind Zeitprobleme schlichtweg eine Ausrede. «Es kommt natürlich drauf an, wie sich Eltern organisieren. Wenn die Kinder kein Frühstück bekommen und einfach fünf Minuten vor Abfahrt aufstehen, dann ist es vielleicht eine Zeitersparnis, wenn sie mit dem Auto kommen», sagt er mit einem ironischen Unterton auf Anfrage von Radio Argovia.

Klar gebe es Ausnahmen – zum Beispiel wenn das Kind noch nicht eigenständig mit dem Velo in die Schule fahren könne oder es ein Bein gebrochen habe. «Das ist aber temporär begrenzt. Irgendwann ist das Kind auch wieder genesen und dann kann es wieder zu Fuss in die Schule gehen.»

Neue Ansätze für die Problemlösung

Daniel Hotz sieht die Lösung vor allem darin, dass die Schulen an Elternabenden darüber informieren, dass Schulwege wichtig für die Entwicklung von Kindern sind. Ausserdem wird die Polizei künftig vermehrt Stichproben beim Halteverbot durchführen und, falls nötig, auch Bussen verteilen. Zudem überlegt sich die Gemeinde, künftig einen Sammelbus einzusetzen. Diese Pläne stehen allerdings noch in der Anfangsphase und sind noch nicht spruchreif. (dbo/ArgoviaToday)