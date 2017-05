Im Rahmen der Melioration wird eine definierte Fläche des ländlichen Raums (Perimeter) der Gemeinde strukturverbessernden Massnahmen unterzogen. Neben gesteigertem Hochwasserschutz umfassen diese auch verbesserte landwirtschaftliche Produktionsbedingungen und Ausbau der Wege. Damit verbunden ist die Veränderung der Parzellen durch Arrondierung, also den Einbezug angrenzender Flächen zu einem Grundstück.

Da dies für Grundeigentümer ein erheblicher Einschnitt darstellt, drehte sich die Diskussion in der Turnhalle Moosleerau am Montag denn auch um die zu befürchtenden Kosten. In einem Brief schrieb der Gemeinderat kürzlich, sich dafür einzusetzen, dass den Grundeigentümern pro Hektar ein Maximalbetrag von 600 Franken erhoben werde. Für Bachöffnungen und Strassen auf dem Grundstück sollten die Eigentümer gemäss Brief Realersatz im Verhältnis eins zu eins von der Gemeinde erhalten.

Ob dies denn garantiert sei, lautete eine Frage aus dem Publikum. Wie eine solche Garantie in die Abstimmungsvorlage einfliessen könne, müsse tatsächlich vorab noch geklärt werden, sagte Finanzvorstand Daniel Dätwyler. Er verstehe, dass keine Katze im Sack gekauft werden wolle. Der Meliorationsperimeter Moosleerau umfasst gemäss Entwurf sämtliches Gemeindegebiet ausser des Dorfkerns und des Walds nördlich des Dorfbachs. Er enthält alle landwirtschaftlich genutzten Flächen. «Eine Melioration ist ein komplexes, mehrjähriges Verfahren», sagt Mario Bürgler von Landwirtschaft Aarau. Deshalb sei der Einbezug der betroffenen Grundeigentümer sowie gute Kommunikation und Informationsbereitstellung sehr wichtig.

Teil eines Grossprojekts

Dank des Mitwirkungs- und Einwendungsverfahrens werden die Bewohner der vier Gemeinden zu Entscheidungsträgern im bereits mehrere Jahre laufenden Projekt zur Behebung des Hochwasserdefizits im unteren Suhrental. Dazu gehören die Revitalisierung der Suhre und das Hochwasserrückhaltebecken in Staffelbach mit geplantem Realisierungsstart im Jahr 2020. Entscheidungsgewalt hat hierfür alleine der Grosse Rat. Für Moosleerau sieht der Meliorationsentwurf unter anderem vor, die Wassermenge der Bäche durch Entwässerungssysteme und den Bau von Meteorwasserleitungen kontrolliert in die Suhre fliessen zu lassen.

Zwischen dem 15. Mai und dem 13. Juni werden die Pläne in der Gemeinde aufliegen. Dann können die Bewohner Mitwirkungsvorschläge und Einwendungen anbringen. Bis die Meliorationen im Suhrental abgeschlossen sind, werden von der Erarbeitung des generellen Projektes über Neuzuteilungen bis zu den Bauetappen und dem abgeschlossenen Kostenverteiler etwa 10 bis 15 Jahre vergehen. Als Nächstes wird in Attelwil, Moosleerau und Reitnau an Gemeindeversammlungen über die Durchführung der Melioration entschieden. In Staffelbach fällen die Grundeigentümer den Beschluss.