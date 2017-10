Am kommenden Wochenende geniessen Rita Steiner (56) und Andrea Egli (37) Gastrecht im Kulturraum der Gemeinde. Sie zeigen Kostproben ihres kreativen Schaffens. Werke von Rita Steiner waren auch schon im Schneggli in Reinach zu sehen. Jetzt zeigt sie Bilder in verschiedenen Techniken – Kreide, Acryl, Gouache, Collagen – zum Thema «Frau». «Vielleicht hats mit dem Alter zu tun», sagt Rita Steiner und lacht.

Steiner legt Wert auf Harmonie in Komposition und Farbe. Ihre Bilder entstehen nicht nach Plan, sondern entwickeln sich beim Gestalten. Dieses bedeutet ihr Ausgleich, früher zur Familienarbeit, heute zur sozialen Arbeit im Besuchsdienst und in der Sterbebegleitung. Mit Naturmaterialien, zum Teil eingefärbt, arbeitet Andrea Egli, die zum dritten Mal eine Ausstellung bestreitet.

Es entstehen nicht kurzlebige Gestecke und Sträusse, wie sie sie in ihrem Beruf als Floristin herstellt. Vielmehr macht sie Arrangements wie Kränze und Kugeln. Als Rohmaterial dient ihr pflanzliches Material: beispielsweise Fruchtstände oder Samen. «Das sind Teile von Palmen», sagt sie zu spiralförmigen Teilen, die zusammen eine Kugel bilden.

Ausstellung Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr (Vernissage) bis 22 Uhr; Samstag, 15 bis 22 Uhr und Sonntag, 10 bis 16 Uhr; Bibliothek und Kulturraum Burg