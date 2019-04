Der ehemalige aargauSüd-Regionalpolizist Adrian Sulzer (60) fliegt mit seiner Frau Barbara nach Kuba. Es ist das Ergebnis einer 15-jährigen Partnerschaft. Begonnen hat sie am Jugendfest von Beinwil am See, Sulzer war als Polizist im Einsatz, als er von der Terrasse des Hotels Löwen aus Barbara (heute 60) sah. Er war sofort hin und weg. «Ein halbes Jahr lang habe ich um sie gekämpft», erzählt er. Noch einmal sechs Monate später war er mit ihr erstmals auf Kuba. Es war sein erstes Mal in Südamerika. «Ich habe mich sofort in das Land verliebt», sagt Sulzer am Telefon.

Er war gestern mit Barbara bereits in Frankfurt, wo ihr Flugzeug abfliegen wird. Sie gingen ihr Gepäck durch, jeder Gegenstand will gut gewählt sein. «Einige Kisten sind schon unterwegs, jetzt geht es um die letzten Dinge», sagt Sulzer. Vieles sei in Kuba nicht so einfach zu bekommen, etwa Kleider und Küchengeräte. Doch er freut sich: «In dem Klima verschwinden die Schmerzen von meinen künstlichen Gelenken, in der Schweiz muss ich Cortison spritzen», erzählt er. «Und die Menschen sind viel herzlicher, der Zusammenhalt stark. Ganz anders als in Europa. Wenn man integriert ist, ist das Leben in Kuba super.» Die Leute würden einander helfen, auch er werde schon hier und dort für Hilfe bei kleinen Arbeiten gefragt.



Als Erstes wollen sie eine Bewilligung für ein kleines Bed and Breakfast bekommen und Sulzer, der ehemalige Polizist aus dem Wynental, will sich einbürgern lassen. Heute fliegen sie ab. (mik)