Früh am Freitagmorgen ging es mit Privatautos los in Richtung Stuttgart. Mit im Gepäck 12 Dirndl und eine Lederhose bereit für den Einsatz. Die Fahrt verlief ohne Stau und es blieb Zeit für einen guten Burger und die Vorbereitungen im Hotel.

Bewährung an Geo Games

Am Samstag begaben wir uns noch etwas verschlafen zu den Geo Games in Stuttgart. Die Geo Games sind ähnlich wie ein Adventure Room – einfach Outdoor. Also rätselten wir los und kamen ziemlich rum in der schönen Stadt. Beide Gruppen schafften es innerhalb von den angepeilten zwei Stunden ans Ziel. Spass hats gemacht!

Nach einer Stärkung durften wir schon wieder los ans Fest. Diesmal beim Göckelsmaier. Der DJ startete verhaltener, legte aber einen Steigerungslauf hin und es wurde wieder eine gute und diesmal unfallfreie Party. Dazwischen gönnten wir uns Hähnchen, Knödel, Geisterbahn, Achterbahn und Karussell. Im Handumdrehen war es Sonntag, und das hiess nach dem feinen Frühstücksbuffet schon wieder Koffer packen und ab nach Hause. Es hat uns sehr gefallen und vielleicht sieht man uns mal wieder in Stuttgart am Oktoberfest!» (uhg)