Die WSB-Eigentrassierung und Sanierung des Böhlerknotens in Unterkulm sind umstritten – und zwar so stark, dass bereits zwei Petitionen lanciert worden sind. Die Lösungsvorschläge sind verschieden, das Hauptanliegen der Petitionäre ist aber dasselbe: Die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer, Velofahrer und Fussgänger, soll erhöht und dabei der Verkehrsfluss möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Worum gehts? Vor Wochenfrist präsentierten Kanton und Bahn der Bevölkerung das ausgearbeitete WSB-Eigentrassierungsprojekt fürs Dorfzentrum. Kernstück des Vorhabens ist die Sanierung des gefährlichen Böhlerknotens.

Kostenpunkt total: 22 Millionen Franken. Geplant ist, das Trassee der Wynen- und Suhrentalbahn (WSB) an dieser Stelle ein Stück nach Westen zu verschieben und auf die Kreuzung einen Kreisel zu bauen. Die WSB tangiert diesen Kreisel an der Einfahrt zur Böhlerstrasse nur am äussersten Rand. Naht ein Zug, was in Stosszeiten alle sieben Minuten der Fall ist, stehen die Ampeln rund um den Kreisel auf Rot. Zusätzlich schliessen sich bei zwei der drei Einfahrten sowie an sämtlichen Fussgängerübergängen Barrieren. Das sorgt für rote Köpfe.

«Die Schwächsten kommen zu kurz»

Petitionär Hans Jörg Elsasser (Elsasser Eisenwaren), und mit ihm bereits 85 Unterstützer (Stand gestern), wollen, dass Gemeinde und Kanton ihren Vorentscheid, keine Personenunterführung zu bauen, noch einmal überdenken. «Das Projekt berücksichtigt leider in keiner Art und Weise die Interessen der schwächsten Verkehrsteilnehmer», sagt Elsasser.

Als Anstösser kenne er die Situation «à fond». Die WSB-Haltestelle auf der einen, die Schulanlagen auf der anderen Seite, querten «mehrere hundert Schüler» diesen Strassenabschnitt. Mit einer Unterführung sollen Fussgänger und Velofahrer von der Strasse geholt werden.

Die Gemeinde hatte gegen eine Unterführung argumentiert, weil eine solche das Dorf in zwei Hälften teile, was man nicht wolle. Ausserdem seien die Platzverhältnisse für behindertengerechte Zugänge zur Unterführung zu knapp, hiess es seitens des Kantons.

Petitionär Elsasser möchte weiter anregen, die zusätzlichen Barrieren zur Rotlichtanlage noch einmal kritisch zu hinterfragen. «Ohne Barrieren verringert sich die Totalschliessung des Kreisels für die restlichen Verkehrsteilnehmer», argumentiert er. «Das vorgelegte Projekt gewichtet die Interessen der Bahn zu stark.»

Eine zweite Petition will gar die Bahn unter den Boden verlegen – eine U-Bahn zwischen der Haltestelle Unterkulm Nord und der Gemeindegrenze zu Oberkulm. Ein sehr kostspieliges Unterfangen.