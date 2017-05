Bereits hat sie Ideen, wie sie das Angebot gemäss Biberburg-Philosophie ergänzen kann: «Ich plane, ein regionales Bier und regionale Süssgetränke auf die Menüliste zu setzen.» Das Weinangebot stammt bereits jetzt zum Grossteil von Aargauer Rebbergen. Was nicht in der Region wächst, wird ebenfalls bewusst eingekauft. Etwa die Kaffeesorte aus einem Regenwaldprojekt in Äthiopien.

Die neue Gastroleiterin dürfe sich natürlich jederzeit an sie wenden, sagt Martha Buob, die mit 57 Jahren nicht ganz in Pension geht, sondern weiterhin im Betrieb mitwirken wird. «Ich werde ihr aber auf keinen Fall dreinreden.»

Der nachhaltige Umgang mit der Natur kommt wiederum den Gästen zugute. Als die damals acht Mitglieder des jungen Vereins Wald Hirschthal das achteckige Gebäude 2009 selbst entwarfen und bauten, wollten sie einen Ort schaffen, der Naturnähe und Feierabendentspannung verbindet.

«Bei uns sollten die Leute mal runterfahren können, wenn sie im Ausgang sind, ohne am Ende des Abends noch mehr aufgedreht zu sein, als sie schon im Alltag sind», sagt Urs Gsell, Gründungsmitglied und Forstwart von Hirschthal. Nach dem Start haben wir gemerkt, dass viele einen solchen Ort suchen.

Ursprung war Waldfest

Urs Gsell und seine Kollegen hatten den Verein ursprünglich gegründet, weil sie 2005 als Organisationskomitee das Waldfest ausrichteten, für das 50 000 Besucher nach Hirschthal strömten. Mit diesem feierte die Gemeinde den 400 Jahre zurückliegenden Kauf der 170 Hektaren Hirschthaler Wald vom Kanton Bern. «Nach dem Fest war die Bedeutung des Waldes stärker in den Leuten verankert. So beschlossen wir, den Verein nicht aufzulösen, sondern durch ihn den Waldgedanken in den Leuten lebendig zu halten», sagt Gsell.

Sie hätten deshalb mit einem neuen Projekt an diese Idee anknüpfen wollen, jedoch nicht mit nur einem Anlass, sondern etwas Beständigem. Die wachsende Besucherzahl der letzten Jahre bestätigt das Bedürfnis nach dem Biberburg-Konzept. Seit dem Start schreibt der nicht gewinnorientierte Betrieb schwarze Zahlen. Schulden aus der Bauzeit hatte der Verein dank der Landschenkung und Sponsorenbeiträgen keine. Ein Erbe, das wohl jede neue Restaurantleiterin gerne annimmt.