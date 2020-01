Eine Hackbrett-Hommage auf den hässlichen schwarzen Kater

Ihre Matinee am Sonntag «im Park» in Teufenthal bestreitet sie alleine, denn auch ein Soloprogramm hat Barbara Schirmer im Repertoire. Es ist eines von ganz wenigen Solokonzerten in diesem Jahr, die sie im Rahmen der «Kukuk»-Kulturveranstaltungen in Teufenthal gibt. «Ich spiele gerne alleine, aber noch lieber mit anderen Leuten zusammen», sagt sie. «Musik ist das, was man zusammen macht, ist Energie, die während des Spiels zwischen den Musikern fliesst.»

In den letzten Tagen war die Meisterin – den Laien überrascht’s – für das sonntägliche Konzert viel am Üben. Ausgeübt hat frau also auch auf oberster Stufe nie. Gemäss Programm wird sie dem Publikum eine Hommage an eine alte Katze um die Hausecke darbieten. Sehen wird man das Büsi in Teufenthal nicht, denn das Tier ist bereits verstorben. «Es war ein schwarzer Kater. Ein hässlicher, deshalb hatten wir ihn nicht verschenken können», sagt die Künstlerin. Aber er habe Mäuse geliebt, was ein echter Segen war für die Bewohner der Schürmühle in Walde. Stundenlang habe er auf der Wiese den Mäusen auflauern können – die Inspiration für Barbara Schirmers musikalische Hommage: «Da ist diese kleine Katze im weiten Feld, die stundenlang warten kann.» Ob der Kater die Maus fangen wird, findet das Publikum bei der Matinee heraus.

«Nicolas Senn ist ein wichtiger Botschafter»

Barbara Schirmer gibt das Hackbrett-Handwerk weiter, bringt ihre Schüler mit ihrem Musikstil in Berührung, zwingt aber niemandem eine Richtung auf. Nicolas Senn, einst Mitglied des von ihr gegründeten Hackbrett Jugendorchesters Schweiz, ging Richtung Volksmusik, in der er heute seinen prominenten Platz hat. «Nicolas ist ein wichtiger Botschafter, vor allem für Kinder, die dank ihm das Instrument lernen wollen», sagt sie.