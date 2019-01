Vom Standort der neun an der Hofstrasse geplanten Einfamilienhäuser hätte man damals noch auf die Bögen geschaut, welche die Halle der ehemaligen Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) überspannten. Die Abendsonne durch die SMDK-Stahlbögen betrachten? Wenig romantisch. Viel Vorstellungskraft wäre nötig gewesen, um sich die Aussicht «nach SMDK» vorzustellen.

Über den letzten Sommer wurde die Halle entfernt und mit ihr der negative Symbolcharakter. 5,5 Millionen Franken kostet das Bauprojekt, das die Oberentfelder P+S Haus AG am Hang erstellen will. Das entsprechende Baugesuch liegt derzeit öffentlich auf. Die Häuser weisen (Untergeschoss und Obergeschoss) je eine Gesamtfläche von etwa 190 Quadratmetern auf. Der Bauernhof wird bestehen bleiben, die Häuser werden um ihn herum gruppiert. Die entstehende Überbauung weist verschiedenen Zonen auf, heisst es im Baugesuch. Auf diese wird architektonisch Rücksicht genommen.

Während gegen die Hofstrasse hin eine Hecke geplant ist, wird «der Übergang nach Norden in die landwirtschaftliche Zone offen gehalten, damit das Gelände optisch in die Siedlung hinein fliessen kann», so das Baugesuch. Der öffentliche Raum an der Hofstrasse wird mit Hochstammbäumen gesäumt. (fdu)