Er sieht nicht wie ein typischer Retter aus. Stefano Mungo, 44 Jahre alt, hat nicht die typische Fussballerstatur, sondern ist hochgewachsen und schlaksig. Und doch hat er den FC Kölliken gerettet, der zuvor unter jahrelanger Führungslosigkeit gelitten hatte. Mungo machte diesem traurigen Dasein ein Ende – indem er am 12. August Vereinspräsident wurde. Seither schaut der Transportdisponent mit anderen Augen von seinem Büro bei der Kölliker Firma Bachmann auf die nahe Fussballanlage.

Als 2.-Liga-Verein ein regionaler Vorzeigeklub mit drei Aktiv-, zwei Senioren- und sechs Juniorenmannschaften und grosszügigen Spielfeldern, machte der FC Kölliken ohne Präsident keine gute Gattung. Dann stach dem Vorstand Stefano Mungo ins Auge. Als Kölliker und Fussballfan war er regelmässiger Besucher der Spiele. Seit drei Jahren pustet er für den FC Oerlikon in die Schiedsrichterpfeife. Nach erstem Zögern («Ich hatte keine Erfahrung als Präsident») nahm er das Amt an.

Inzwischen hat Stefano Mungo sein erstes Oktoberfest hinter sich, das der FC Kölliken seit vier Jahren in der Mehrzweckhalle organisiert. «Wir hatten reichlich Gäste und sind zufrieden.» Ein Glück, denn der Aufwand für ein solches Fest sei sehr gross. Auch mit dem ersten grossen Problem muss er sich rumschlagen: Der Hauptsponsor der 1. Mannschaft ist abgesprungen. «Nun bin ich fieberhaft auf der Suche nach einem neuen – die Mannschaft braucht neue Dresses.»

Der Ton der Eltern am Spielrand ist aggressiver geworden

Zwei Monate nach Amtsantritt steht Stefano Mungo am Spielfeldrand vom Sportplatz Walke. Gerade trainiert das Team Wiggertal, die Junior-Nachwuchshoffnungen aus Kölliken, Muhen, Zofingen, Aarburg, Oftringen, Rothrist und Schöftland. Als früherer Spieler, der Schiedsrichter, dann Trainer und später wieder Schiedsrichter wurde, beurteilt Stefano Mungo ein Fussballspiel aus drei Perspektiven. Alle drei lassen ihn hinsichtlich der Juniorenspiele nachdenklich stimmen. «Der Ton der Eltern am Spielfeldrand ist in den letzten Jahren aggressiver geworden.»

Gerade der Schiedsrichter kriege Wörter an den Kopf geworfen, die deutlich unter der Gürtellinie seien. Ein 15-Jähriger, der seine ersten Spiele pfeifen gehe, hänge so das Schiritrikot nach wenigen Matches wieder an den Nagel, sagt Stefano Mungo. Und: «Auch die Junioren hören, welche Ausdrücke ihre Eltern da in den Mund nehmen, und denken, dieses Benehmen sei o. k.»