«Ein Sauchrampf»

Keinen Meter ist der Pfad breit und will man nebeneinander gehen, dann mit Vorsicht, damit man nicht auf dem feuchten Waldboden ausrutscht und den Hang runterfällt. Der ist ziemlich steil und endet erst auf der Schöftler Hügelimatt. Doch sollte dies einst einer jungen Maid mit zartem Schuhwerk passiert sein, so wurde sie sogleich von einem starken Männerarm vom Sturz bewahrt. Denn will man dem Namen des Wegs – Liebespfad – gerecht werden, spaziert man dort in netter Begleitung.

Der Waldweg ob Schöftland wurde schon vor Jahrhunderten von Verliebten für den romantischen Spaziergang gewählt. Weil man auf dem Wegli ganz eng nebeneinander gehen muss? Weil man keine Angst zu haben brauchte, dass der zornige Vater des Fräuleins mit der Holzkeule um die Ecke gerannt kommt? Weil sich dort auch verbotene Paare treffen konnten? Alfred Hochuli und Karl Niessner, die an diesem Herbstnachmittag den Pfad etwas entlauben wollen, wissen es selber nicht so genau. Nur, dass der Weg, der vom Stübisberg bis rüber nach Holziken führt, schon ewig so heisst.