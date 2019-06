Als die Gäste endlich gingen, wurde das Feuer in der Schale gelöscht: mit dem übriggebliebenen Inhalt der Gläser und zwei Litern Wasser aus einem Tupperware-Gefäss. Am andern Morgen brannte die Thujahecke lichterloh, die Feuerwehr musste mit einem Grossaufgebot ausrücken und löschen, konnte die Hecke aber nicht mehr retten. Rund 30 hohe Thujastauden verbrannten.

Die Bankerin steht als Beschuldigte vor Gericht, der Unternehmer als Kläger. An jenem Augustabend im Jahre 2017, als der Streit seinen Anfang nahm, hatte die Bankerin Gäste. Man sass im Garten, feuerte in der Feuerschale, die bloss 110 Zentimeter von der ominösen Thujahecke entfernt stand, wie die Polizei später feststellte.

Für die Staatsanwaltschaft war die Brandursache rasch klar: Funkenflug aus der Feuerschale. Demnach hatte die Bankerin fahrlässig eine Feuersbrunst verursacht. Denn das Feuer wäre vermeidbar gewesen, wenn die Bankerin die Feuerschale im Abstand von mindestens zwei Metern von der Hecke aufgestellt und die Glut vollständig gelöscht hätte.

Die Bankerin war da aber ganz anderer Ansicht. Deshalb erhob sie gegen den Strafbefehl Einspruch. Der ersten Verhandlung vor Bezirksgericht blieb sie krankheitshalber fern. Was wiederum den Unternehmer in Rage brachte, weil er Beweise haben will, dass die Bankerin keineswegs krank gewesen sei. Dieses Eingreifen in die Privatsphäre hat ihm eine Klage der Bankerin eingebracht; bereits läuft aber auch eine Gegenklage wegen Bedrohung.

Luxus-Aufforstung?

Doch zurück zur Verhandlungspause vor der Urteilsverkündigung am Montag. Während der Verhandlung hat der Verteidiger erklärt, dass es keine hinreichenden Beweise für die Schuld seiner Mandantin gebe; also sei sie freizusprechen. Zumal der Brandherd sechs Meter von der Feuerschale entfernt war und in jener Nacht kein Wind geweht habe, der ausgereicht hätte, um die Hecke in Brand zu setzen.

Die Bankerin äusserte Unmut darüber, dass der Unternehmer für 31'000 Franken aufgeforstet habe; ein Betrag, den sie für völlig überrissen halte, auch wenn ihn die Versicherung grundsätzlich bereits gutgeheissen habe.