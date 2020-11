Ein Experiment für hundert Jahre: Warum dieser Förster Kastanien statt Fichten pflanzt

Wird die Landschaft im Wynental in ein paar Jahrzehnten von Kastanienwäldern geprägt? «Monokulturen, wie sie teilweise in Nachbarländern gepflegt werden, wird es bei uns sicher keine geben. Das ist zu riskant und nicht gut für ein lebendiges Ökosystem», erklärt Wunderlin. Aber in die hiesigen Wälder zum Kastaniensammeln gehen, das könnte in ein paar Jahrzehnten durchaus ein beliebter Sonntagsspaziergang sein. «Wenn man schneller ist als die Wildschweine», lacht Wunderlin. Die könnten sich im Umfeld grösserer Kastanienpopulationen natürlich vermehren, auch solche Faktoren muss Wunderlin mitbedenken.

Für die Fruchtgewinnung würden die Kastanien natürlich nicht gepflanzt, sie sollen hoch und nah beieinander wachsen, gut für die Holzproduktion. Doch noch ist man davon weit entfernt. «Wir stehen noch ganz am Anfang, und auch die Forschung kann noch nicht sagen, wo es hingeht», erklärt Wunderlin.

Zufrieden mit den Kastanien

Gut möglich also, dass es am Ende doch ganz anders kommt. «Wir versuchen, so bedacht wie möglich vorzugehen. Denn etwas vom Schönsten, aber auch Herausforderndsten an unserem Beruf im Forst ist, dass jede unserer Entscheidungen Auswirkungen für hundert Jahre hat», sagt Wunderlin und deutet auf ein den Kastanien gegenüberliegendes Waldstück, in dem vor Jahrzehnten eine einzige Baumart gesetzt worden ist. «Das würden wir heute nie so machen, aber damals, als einer meiner Vorgänger dieses Waldstück so bepflanzt hat, galt das als richtig.»

Nach vier Jahren zieht Wunderlin ein erstes vorsichtiges Zwischenfazit und zeigt sich vor allem mit den Kastanien hoch zufrieden: «Sie gedeihen prächtig, schauen Sie nur, wie hoch die schon gewachsen sind!» Etwas verhaltener zeigt sich der Förster bei den Haselbäumen, viele kommen gut, doch einer von ihnen ist am Eingehen. «Vielleicht ist es hier doch noch zu wenig warm für ihn.»

Unter dem Strich schaut er vorsichtig optimistisch in die Zukunft seines Pilotprojekts. «Natürlich sind die Bäume noch sehr jung und es kann noch viel passieren.» Dennoch plant Wunderlin derzeit gerade die Bepflanzung eines weiteren Waldstücks. Dort sollen weitere Kastanien mit anderen Arten gemischt werden, heimische gesellen sich durch die natürliche Ausbreitung mit hinzu. Wenn sie sich wohlfühlen, werden sie den Wald prägen, für die nächsten hundert Jahre.