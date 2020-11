Ein Brand, Goldgräber und eine Heilquelle: So abenteuerlich ist die Geschichte des Kurhotels Bad Schwarzenberg

Dieser Brand, er jährt sich auch, und zwar genau heute: Am 11.November 1935, um 3.15 Uhr brach das Feuer aus und zerstörte das Kurhaus weitestgehend. Mit drei handbetriebenen Saugspritzen hatte die Gontenschwiler Feuerwehr keine Chance, das Feuer einzudämmen. Nur dank der Aarauer Feuerwehr, die um 5 Uhr mit mehreren Schläuchen eintraf, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der alte Teil des Hotels konnte so gerettet werden. Ein Anbau und der neue Hotelteil wurden vollständig zerstört.

Die vor 380 Jahren gefundene Heilquelle, sie hatte Gontenschwil glänzende Zeiten beschert. Schon damals, anno 1640, wurde die heilende Wirkung gelobt, unter anderem im Geschichtswerk «Theatrum Europaeum». Bis zu 600 Personen sollen jeden Tag gekommen sein, um vom Heilwasser zu trinken. In einem alten Lied heisst es, das Schwarzenberger Wasser habe bei «Gallenkrämpfen, Podagra (Fussgicht), Herzensschwäche, Übelkeiten, Krätze, Bleichsucht und Chiragra (Gichtknoten an den Händen)» geholfen.

Fabienne Böll wäre als gelernte Köchin und Hotelière die Welt offen gestanden. Sie arbeitete unter anderem während vier Saisons bei Spitzenkoch Armin Amrein im Walserhof in Klosters, durfte gar bei Starkoch Anton Mosimann (er kochte unter anderem das Hochzeitsmenu von Kate und Prinz William) in London ein Praktikum absolvieren. Doch Fabienne Böll zog es zurück nach Gontenschwil. «Dieses Haus muss man pflegen, seine Geschichte aufrechterhalten. Ich fühle mich dazu verpflichtet.» Und mit Ehemann Flavio, einem gelernten Metzger, habe sie dazu den perfekten Partner gefunden.

Es sollte Brandstiftung gewesen sein, so das eindeutige Ergebnis der Untersuchungen. Eine Täterschaft aber wurde nie ermittelt. Es dauerte nicht lange, da fing die Gerüchteküche an zu brodeln. Da waren nicht nur die schlechte finanzielle Lage des Wirts und die hohe Versicherungssumme, sondern auch die Ernsthaftigkeit, mit der die Löscharbeiten ausgeführt worden seien. So ist im Bericht des Versicherungsamtes festgehalten, dass das Klavier vom Saal auf den Vorplatz getragen worden sei, wo einer darauf gespielt habe, während sich die anderen am Wein gütlich taten. Eine Geschichte, die auch Fabienne Böll gern erzählt.

Früher fürs Wasser bekannt, heute für die Küche

Der Brand besiegelte das Schicksal des Kurhauses Bad Schwarzenberg. Die Käufer der Brandruine beschränkten sich darauf, den alten Gebäudeteil als Restaurant aufzubauen. Im alten Badhaus wurde die Abfüllanlage für das Mineralwasser eingerichtet.

1990 wurde auch die geschlossen. Heute versorgt die Quelle das Gasthaus, fliesst in allen Leitungen und wird als stilles oder mit Kohlensäure versetztes Mineralwasser angeboten. Jeden Morgen holen die Bölls eine Harasse Quellwasser aus dem Reservoir.

Das «Bad Schwarzenberg» hat bis heute einen klingenden Namen, auch wenn die Erinnerung der Leute an die aus dem Spital bekannten Bügelflaschen langsam verblasst. Heute ist das Haus vor allem für seine gute Küche bekannt. «Aber noch immer fragen Gäste nach der Geschichte mit der Quelle und den Goldgräbern», sagt Fabienne Böll. Und sie erzählt sie gerne. «Ich bin stolz darauf, an einem solchen Ort zu sein und die Geschichte am Leben zu erhalten.»