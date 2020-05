Ein 23 Millionen teures Schulhaus: Den Gemeindeammann von Muhen hat das ein paar graue Haare gekostet

Um die Fertigstellung gebührend zu feiern, hätte morgen ein mehrtägiges Dorf- und Jugendfest beginnen sollen inklusive Zirkusprojektwoche und Luna Park. Dieses musste wegen Corona verschoben werden. «Aber in dieser Woche geht nun die Schule wieder los», so Urech, und das sei angesichts des Corona-Hintergrunds auch ein schönes Ereignis (AZ von gestern). Symbolisch übergab er den Schlüssel der Schulleiterin Christina Schwob, während die zweite Schulleiterin Petra Hess mit einem Plastikvisier vor dem Gesicht durch die Klassen ging, um die Schüler und Schülerinnen in den neuen Schul- und Kindergartenzimmern willkommen zu heissen. In den Klassen dabei den üblichen Überraschungseffekt zu erzielen, ist im «Breite» jedoch kaum möglich, denn die Schulzimmertüren sind aus Glas. Läuft man durch den Gang (der auch Gruppenarbeitbereich ist), so recken sich hinter den Türen links und rechts die Hälse.

Gemeinde hatt, dass die «Waldeck» aufgewertet wird

In den vergangenen Wochen ist Material und Mobililar aus Schulcontainern und dem Schulprovisorium im ehemaligen Restaurant «Waldeck» ins neue Schulhaus gezügelt worden. Nun fragt sich, was aus der leeren «Waldeck» wird. Das Gebäude steht in der Zentrumszone und diese will der Gemeinderat in den nächsten Jahren schrittweise aufwerten. Der ehemalige Besitzer und Wirt hatte das Gebäude an einen Investor verkauft. Von diesem hätte es die Gemeinde für 2,5 Millionen Franken erwerben können, die Wintergmeind 2018 lehnte den Kauf aber ab – der Preis war den Mühelern zu hoch. Die «Waldeck» wird aber auch so baulich aufgewertet werden können, da ist Gemeindeammann Urech zuversichtlich: «Der Eigentümer ist bereit, bei der Zentrumsentwicklung mitzumachen.» Man sei schon mehrmals zusammengesessen.