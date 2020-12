Dürrenmatt und der «Bären»-Weinkeller: «Musteraargauer» Karl Gautschi erinnert sich an die Glanzzeiten

«Das zu sehen, tut weh»: Als Karl Gautschi («Musteraargauer») letzte Woche den Bericht der AZ über das Schicksal des «Bären» Reinach las, geriet er in nostalgische Stimmung. Und er erinnerte sich, dass er vor fünf Jahren einen Text über den «Bären», seine Prominenten und deren Bordeaux-Konsum geschrieben hat. Der Text erschien erstmals im September 2016 im «Wynentaler Blatt». Die AZ druckt ihn hier nach: Früher war der Reinacher Saalbau ein begehrter Ort für Inszenierungen. Die damals bekannten Theatertruppen der Brüder Vincent und Eynar Grabowski, aber auch andere Ensembles, die anschliessend auf Tournee gingen, nützten die günstige Gelegenheit, ihre Schauspiele in aller Ruhe hier auf dem Land in Szene setzen zu können.

In der Stadt wäre die Miete einer Bühne für Probenzwecke, wesentlich teurer zu stehen gekommen. Der Saalbau wies alle notwendigen technischen Einrichtungen und mit Eugen Gautschi auch einen versierten und einsatzfreudigen Bühnenmeister auf. Zudem betreute Ernst Hablützel, der rührige Präsi- dent der Saalbau-Betriebskommission, die Regisseure, Assistenten, Bühnentechniker und Schauspieler beinahe wie die eigenen Kinder, selbst wenn deren Launen oft sehr gewöhnungsbedürftig waren. Sogar Therese Giese logierte im «Bären» Und was nicht unwesentlich war: Der Gasthof Bären ver­fügte nicht nur über preiswerte Zimmer, sondern vor allem auch über die hervorragende Küche von Koch und Wirt Walter Nigg. So konnten die Einheimischen im «Bären» immer wieder berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern wie Leonard Steckel oder Therese Giese begegnen. Nur Horst Tappert, der beliebte Darsteller von «Derrick», war der Meinung, es sei eher unangenehm, dass die ganze Crew im «Bären» auch in der Freizeit derart nahe beieinander war, und zog etwas Distanz und daher ein Zimmer im «Sternen» vor.

Dürrenmatt inszenierte 1972/73 «Die Physiker» Unvergesslich sind die Wochen, die Friedrich Dürrenmatt um den Jahreswechsel 1972/73 in Reinach verbrachte. Dürrenmatt inszenierte hier persönlich sein Stück «Die Physiker» und nistete sich für einige Zeit mit einem Teil seines Teams im «Bären» ein. Es wurden spezielle Tage!

Schon am ersten Abend ging ich in den «Bären», um Dürrenmatt zu fragen, ob ich mit einer meiner Bezirksschulklassen das Entstehen seiner Inszenierung verfolgen und mit meinen Schülerinnen und Schülern gelegentlich im Saalbau zuschauen dürfe. Ich trat also etwas zögernd an den Tisch, an dem der damals schon berühmte Dramatiker zusammen mit einigen Schauspielern sass, und bevor ich meine Frage auch nur be- endet hatte, wies dieser auf einen freien Stuhl und sagte in seinem gemütlichen Berndeutsch: «Chömmed, Schuelmeischter, hocked ab!» Ganzen Bordeaux-Vorrat ausgetrunken Und dann gings los! Dürrenmatt vertrug unglaubliche Mengen Wein. Flasche um Flasche kam auf den Tisch. Walter Nigg erzählte mir schon drei Tage später, dass sein gesamter Vorrat an Bordeaux zur Neige zu gehen drohte und schleunigst Nachschub bestellt worden war. Mit einfachen Tropfen gab sich der grosse Dichter nämlich nicht zufrieden, Bordeaux musste es sein, ob Saint-Émilion oder Médoc war ihm egal.

Allein trank Dürrenmatt nie. Immer wieder lud er Einheimische grosszügig auf seine Rechnung zu sich an den Tisch ein und traktierte sie mit seinem Bordeaux. Reinacher Gemeindeammann war in jener Zeit der legendäre Kurt Heiz, auch er ein Original. Gerne strich er schmunzelnd über seine Vollglatze und schmunzelte dazu: «Kein einziges graues Härchen!» Ich glaube kaum, dass er dies auch zu Dürrenmatt sagte, denn dessen Frisur ähnelte jener von Heiz recht stark und der Dichter war nicht frei von einer gewissen Eitelkeit. Häufig offerierte «Heiz Kürtu» seinen Gästen im «Bären» eine Brasil-Zigarre. Um die deftigen Stängel nicht ständig mit sich herumtragen zu müssen, hatte der Gemeindeammann im «Bären» gleich ein eigenes Depot anlegen lassen, aus dem Wirt Nigg oder das Personal die schwarzen Dinger bei Bedarf einfach hervorholen konnte. Wenn ich mich recht erinnere, waren es «Brasillo» der Firma Hediger Söhne. Sternstunden der Lebenslust Dürrenmatt und Heiz, das war laut Walter Nigg ein besonders witziges und schlagfertiges Duo! Dürrenmatt galt nicht nur als grosser Trinker, sondern auch als unermüdlicher Raucher. Die vielen Abende im «Bären» wurden zu Sternstunden der Lebenslust mit langen und hitzigen Diskussionen und einem beachtlichen Weinkonsum, all dies in einem heute nur noch schwer vorstellbaren Qualm – tempi passati! Dass Dürrenmatt in allen Gesprächen stets das letzte Wort hatte, verstand sich von selbst. Nach zwei Besuchen bei Proben der Inszenierung durfte meine Klasse dann am 6.Januar 1973 bei der Generalprobe dabei sein. Und dies zum Schluss: Im Gästebuch des «Saalbaus» findet sich eine Originalzeichnung von Dürrenmatt, zu der man Sorge tragen müsste! Es handelt sich um eine Darstellung der Hauptfigur der «Physiker», die Irrenärztin «Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd, eine ihrer Atombomben werfend», wie der Dramatiker als Legende schrieb. Dürrenmatt karikierte sie in der für ihn typischen Art als Strichzeichnung und signierte wie gewohnt mit «FD», wobei das «D» wie ein «A» aussieht, was oft zu Verwirrung führte. Die weiteren Aargauer Gastro-News: