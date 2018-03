Das Bundesgericht hatte kürzlich über einen besonders krassen Fall von häuslicher Gewalt im Raum Zofingen-Kulm zu entscheiden. Konkret ging es darum, ob der mutmassliche Täter in Untersuchungshaft bleiben muss oder nicht.

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm führt gegen den Ehemann ein Strafverfahren wegen mehrfacher Drohung, Nötigung, Vergewaltigung und weiterer Delikte gegenüber seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau.

Er wurde im Oktober 2017 festgenommen und in Untersuchungshaft versetzt. Das Zwangsmassnahmengericht verlängerte die Untersuchungshaft bis Februar 2018. Dagegen wehrte sich der Mann bis vors Bundesgericht.

Er verlangt, dass man ihn sofort aus der Haft entlasse. Die Anschuldigungen seiner Frau seien unglaubhaft und taugten nicht dazu, einen dringenden Tatverdacht gegen ihn zu begründen.

Das Bundesgericht ist da aber, wie schon das Obergericht, komplett anderer Meinung: Die Aussagen der Ehefrau seien schliesslich nicht die einzigen Beweismittel, die gegen den Mann sprächen. So wurden auf ihrem Handy Sprachnachrichten des Ehemanns vom Oktober 2016 gefunden.

Darin, so das Bundesgericht, «beschimpft er den neuen Freund der von ihm getrennt lebenden Ehefrau aufs Übelste und bedroht ihn und seine Sippe in Afghanistan mit dem Tod, wobei er explizit darauf verweist, dass er im Krieg getötet habe und dementsprechend dazu ohne weiteres fähig sei».

Der Ehemann soll den Freund als «Unmenschen» betitelt haben, seine Frau und der Freund seien «beide Dreckschweine», und sie würden «sehen, was eines Tages mit euch passieren wird».

Kinder haben alles miterlebt

Auch die Aussagen der Teenager-Kinder des Ehepaares belasten den Vater. Der Sohn, der sich laut Bundesgericht stets auf die Seite des Vaters geschlagen habe, weil «immer» seine Mutter schuld gewesen sei an den Auseinandersetzungen, sagte aus, er habe seine Mutter nach Streitigkeiten mehrfach bewusstlos gesehen.

Sie sei mit Atemnot auf dem Bauch gelegen, bis sie der Krankenwagen ins Spital gebracht habe. Verletzt sei sie aber nie gewesen. Auch die Tochter machte ähnliche Aussagen: Ihre Mutter habe ihr gesagt, dass der Vater sie mit dem Tod bedroht habe für den Fall, dass sie die Scheidung einreiche.

Die Tochter wies auch darauf hin, dass sie öfter bei den Nachbarn um Hilfe ersucht habe, wenn sich die Eltern stritten. Und einmal, als der Vater versucht habe, der Mutter mit einem 25 Zentimeter langen Messer in den Bauch zu stechen, hätten ihn herbeigeeilte Nachbarn noch wegziehen können.

Das Bundesgericht kommt wie das Obergericht zum Schluss, dass sich aus den sichergestellten Sprachnachrichten und den sich in zentralen Punkten stützenden Aussagen der dringende Verdacht ergebe, «dass der Beschwerdeführer seine Frau misshandelte, beschimpfte und bedrohte».

Der Hinweis des Ehemannes, die Frau sei kein passives Opfer gewesen, sondern habe die Auseinandersetzungen teilweise selber provoziert, ändere am Tatverdacht grundsätzlich nicht. Und da sich der Tatverdacht unter anderem auf Drohung beziehe – also auf ein Offizialdelikt –, müsse die Sache von Amtes wegen weiterverfolgt werden. Die Anordnung von Untersuchungshaft sei gerechtfertigt.

«Der Beschwerdeführer kann und will offenkundig nicht akzeptieren, dass sich seine Ehefrau von ihm getrennt hat und eine neue Beziehung eingegangen ist», schreibt das Bundesgericht. «Er sieht darin einen Angriff auf seine Ehre und in den Scheidungsabsichten seiner Ehefrau einen Verrat, den es zu rächen gilt.

Er hat zudem, worauf er zur Unterstützung seiner Drohung selbst hinweist, aufgrund seiner angeblichen oder realen Kriegserfahrung möglicherweise eine tiefe Hemmschwelle, Menschen zu töten.» Es sei ernsthaft zu befürchten, dass der Ehemann in Freiheit versuchen könnte, seine Todesdrohungen zu verwirklichen.»

Die bis zum 13. Februar 2018 angeordnete U-Haft war also laut höchstrichterlichem Urteil gerechtfertigt. Doch bis das Urteil vom Bundesgericht publiziert wurde, ist einige Zeit vergangen. Wurde der Ehemann mittlerweile freigelassen? Nein, sagt Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft.

«Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat im vorliegenden Fall die Verlängerung der Untersuchungshaft um weitere drei Monate beantragt, was das Zwangsmassnahmengericht auch bewilligt hat. Der Beschuldigte befindet sich also nach wie vor in Untersuchungshaft.»