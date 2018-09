«Technischer Forstschritt ermöglicht ganz viel Leben», erklärte der Zukunfts- und Trendexperte Andreas M. Walker in seinem unterhaltenden Vortrag. Er sagte: «Was eine Maschine kann, wird in Zukunft auch eine Maschine machen.»

Es würden künftig andere Leute das Geld verdienen, als in der Vergangenheit. Walker ist überzeugt, dass die Frauen eher bessere Aussichten haben, weil sie weniger häufig durch die Digitalisierung gefährdete Jobs ausüben: «Es werden ganz viele männliche Berufe verschwinden.» Und: «Viele Männer haben eine schwierige Perspektive.»

Gesellschaft skeptisch gegenüber neuen Technologien

Walker wies darauf hin, dass unsere Gesellschaft dazu neigt, gegenüber neuen Technologien skeptisch zu sein. Grundsätzlich gelte es Vor- und Nachteile abzuwägen. Oder, wie es Walker formulierte: «Haben wir den Mut, die Träume umzusetzen, und die Fähigkeit, schnell aus Albträumen aufzuwachen.»

In der Podiumsdiskussion wies Stefania Calabrese von der Hochschule Luzern (Soziale Arbeit) darauf hin, dass die Digitalisierung sehr viel möglich mache, wenn es um körperliche Beeinträchtigung gehe. Etwa auch bei der Kommunikation, wie Agnès Fritze, Direktorin der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, betonte. Schürmatt-Präsident Christoph Weber-Berg warnte vor einem Kontrollverlust der Menschen: «Es muss die Autonomie und Würde des Menschen im Zentrum stehen.»

Die Grenzen der Digitalisierung

Alt Bundesrichter Rudolf Ursprung sprach die Grenzen der Digitalisierung an. Etwa wenn er sagte: «Streitschlichtung gibt es nicht über Roboter.» Oder: «Am Schluss, wenn alles zusammenbricht – will jemand noch getröstet werden.» Emotionale Nähe bleibt wichtig, wird vielleicht noch wichtiger. Denn, so Stefania Calabrese, menschliche Beziehungen seien ein Grundbedürfnis. Darum müssen sich, so die Expertenrunde, Angestellte von Institutionen wie der Schürmatt kaum Sorgen machen. Ihr Wert dürfte in einer digitalisierten Gesellschaft eher steigen.

Wir werden also kaum nur noch Teddybären-Roboter umarmen, von denen Andreas M. Walker sprach.