Bücher sind zum Lesen da, in der Regel. Man kann sie auch ins Gestell legen und ihre Rücken bewundern. Nicole Bossard (42) aus Reitnau hat einen weiteren Verwendungszweck gefunden. Sie macht aus den Buchseiten dekorative Gebilde mit Motiven aller Art. Schriftzüge wie «Carpe Diem» oder «ich liebe dich», Eulen, Rosen, eine Stadtsilhouette, Firmenlogos, Namen. «Ich führe am liebsten konkrete Aufträge aus», sagt die Mutter dreier Kinder, die in Schmiedrued-Walde als Schulsekretärin tätig ist.

Zuerst ein Herz

Der Anstoss sei eine Tischdekoration aus alten Büchern gewesen, erinnert sie sich. Daraufhin ist sie im Internet mit dem Suchbegriff «Bücher falten» auf die einschlägigen Websites gelangt. Und war gleich hin und weg: «Das will ich auch können!» Ihre Tochter, Buchhändlerin in Luzern, hat ihr trotz Vorbehalten, denn sie verkauft Bücher zum Lesen und nicht zum Falten, ein Lehrbuch organisiert. «Das erste gefaltete Buch war eines mit einem Herz zum Geburtstag meiner Schwester», sagt Nicole Bossard. Das war vor gut zwei Jahren, und von da an sei es «immer komplizierter» geworden.

Spannend sei das Herstellen, wie ein Puzzle, da man erst am Ende sehe, ob es gefällt. «Erst zwei habe ich weggeworfen», sagt sie. Ihre Bücher holt sie aus den Brockis der Umgebung: Schöftland, Safenwil, Triengen. Das Papier müsse stimmen, das Kirchengesangbuch sei zu dünn, andere hätten zu dickes Papier, das sich schlecht falten lasse. Auch der Titel ist nicht ohne Belang. Dem Direktor eines Grossbetriebs – eine Mitarbeiterin schenkte ihm ein Bossard-Buch mit dem Firmenlogo drauf – hätte sie jedenfalls nicht «Fifty Shades of Grey» umarbeiten wollen.

Ganz im Hier und Jetzt

Geduld und viel Zeit nennt sie als Hauptvoraussetzung für das Buchseitenfalten. Ein gutes Auge und eine ruhige Hand sind von Vorteil. Sechs bis acht Stunden daure es schon, bis ein Werk fertig sei. Die Preise richten sich nach Aufwand. Einen einfacheren Namen gibts ab 80 Franken, aufwendigere Sujets können mehrere hundert Franken kosten. «Für die Silhouette der Stadt Sursee mit Namenszug brauchte ich etwa 20 Stunden», sagt sie. Nach zwei Stunden tue alles weh, Rücken, Augen, Finger. Dann wird das Buch weggelegt. Trotzdem, Seite um Seite richtig falten oder schneiden habe etwas Meditatives; man sein ganz im Hier und Jetzt.

Die Bücher müssen ein gewisses Volumen haben, so ab 500 Seiten gehts los. Orimoto und Kirimoto heissen die beiden Techniken des Bücherfaltens. In den Anfängen hat sich Nicole Bossard häufig in der entsprechenden Facebook-Gruppe ausgetauscht. Es gibt ein PC-Programm, mit dessen Hilfe sich genaue Faltmuster herstellen lassen. Im Stadtcafé Sursee hatte sie ihre erste Ausstellung; nun zeigt sie elf Bücher bei Rosen Koller in Uerkheim.