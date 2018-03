Es ist Dirigent Hansjörg Ammann anzumerken: Er muss seine Musiker durch den Endspurt steuern. Am 24. März geht das Jahreskonzert der Musikgesellschaft Kölliken über die Bühne. Bis dahin müssen der «Waldzauber»-Walzer, «See You Later, Alligator» und die anderen Stücke perfekt klingen. «Schön die Luft laufen lassen, nie zu wenig Luft geben», hält er seine Bläser an. Reine Routinearbeit für Ammann, der bereits seit 33 Jahren Dirigent des Blasorchesters ist.

Und doch ist etwas anders. Mit der B-Bass-Spielerin in der zweiten Reihe sitzt ihm nicht mehr nur seine Frau Carolina Ammann gegenüber, sondern seit kurzem auch seine Vereinspräsidentin. Präzise gesagt ist die 55-Jährige eine von drei Frauen, die sich seit ihrer Wahl an der Generalversammlung vom 17. Februar das Präsidentenamt teilen. Ihre Co-Präsidentinnen sind Johanna Foltrauer (49) und Jacqueline Erismann (42). Alle drei sind schon als Teenager zur Musikgesellschaft gekommen.

Vorschlag des Vorgängers

Ein Vereinspräsidium verschlingt viel Zeit und Kraft. Kein Zufall also, dass – nachdem sich kein Mitglied das Präsidium vorstellen konnte – die Idee fürs Job-Sharing vom abtretenden Präsidenten persönlich kam. Matthias Zeltner, der nach sieben Jahren das Zepter wegen einer Weiterbildung abgab, wusste, welchen Zeit- und Kraftaufwand er vererbte. Und wie es einfacher gehen könnte.

«Nach all den Jahren im Verein wollte ich den Kameraden etwas zurückgeben», sagt Carolina Ammann über ihren Entscheid, Teil des Präsidentinnentrios zu werden. Johanna Foltrauer war als Vizepräsidentin sozusagen nur einen Schritt vom Präsidentinnenamt entfernt. Sie hatte schon mehrere Ämter im Vorstand inne. «Ich weiss deshalb, wie alles läuft. Präsidentin ganz alleine, das ginge jedoch nicht.» Doch einen Drittel, das konnte sie sich vorstellen.

Rolle der Musikschule

Als Dritte im Bunde konnte sich Jacqueline Erismann den nötigen Schupf geben. Sie habe sich gesagt: «Du kannst jetzt nicht einfach nichts machen und das Weiterbestehen des Vereins in Gefahr bringen.» Denn das gemeinsame Musizieren und die Pflege der Freundschaften, die über die Jahre entstanden sind, haben höchsten Stellenwert für die Mitglieder.

Johanna Foltrauer erhielt wie andere Orchesterkollegen im Verein Instrumentalunterricht. Bei ihrem Eintritt 1985 gab es noch keine Musikschule. «Mein Bruder nahm mich an eine Vereinsprobe mit, als ich 15 war. Nach Hause kam ich mit meinem ersten Instrument.» Einige Spieler sind schon vor Jahren von Kölliken weggezogen, kehren aber jede Woche zur Probe zurück. Doch der Verein leidet wie viele andere an Nachwuchsschwund. Damit verbunden ist der Mangel an Nachfolgern für Vorstandsämter.

«Indem wir uns das Amt teilen, kann jede dort wirken, wo ihre Stärken liegen», sagt Foltrauer. So haben sich die Frauen die Aufgaben vereinsinterne Angelegenheiten (Erismann), administrative Aufgaben (Foltrauer) und Öffentlichkeitsarbeit (Ammann) zugeteilt.

In der Jahreskonzert-Probe ist von den Mitgliedern Erleichterung über die Nachfolgelösung zu hören.

So auch vom Dirigenten: «Es ist nicht selbstverständlich, dass sich in heutiger Zeit noch Personen fürs Präsidentenamt bereit erklären.» Sagt er und lässt das Orchester das nächste Lied anstimmen. Denn nach der genommenen Nachfolge-Hürde gilt es, ein Konzert zu bestreiten.