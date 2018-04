Tausende von Bienen tummeln sich im Estrich von Karl Hirt (84) in Menziken. Trotzdem muss man keine Angst haben, gestochen zu werden. Die Wildbienen sind fein säuberlich präpariert, aufgespiesst und beschriftet. Gegen 10 000 Exemplare hat der Menziker Insektenspezialist in den vergangenen 20 Jahren gefangen.

«Am Anfang war es mir zuwider, die Tiere zu töten», sagt Hirt. Damals habe er die gefangenen Exemplare im Kühlschrank runtergekühlt und anschliessend versucht, sie zu untersuchen. Bis sie wieder warm genug hatten und fortfliegen konnten. Mit der Zeit musste Hirt aber einsehen, dass man die genaue Art von Stechimmen nur bestimmen kann, wenn sie nicht mehr leben.

Kleinste Details weisen auf die Gattung und die Art hin: So erkennt man beispielsweise an den Adern in den Flügeln die Bienengattung. Oder an der Punktierung, Farbe oder dem Glanz am Körper die Art.

Das ist Karl Hirts Hobby. Seine Funde meldet er regelmässig dem Schweizerischen Zentrum für die Kartografie der Fauna (SZKF / CSCF) in Neuenburg. Das SZKF führt Verbreitungskarten und Artenlisten der Schweiz. «Für jede Meldung brauche ich einen Beleg», erklärt der 84-Jährige den Grund für die unzähligen Insekten im Dachgeschoss.

Vom Vater geerbt

Das Interesse an der Natur hat sein Vater in ihm geweckt. «Wenn wir einen Käfer im Garten entdeckt haben, dann hat mir mein Vater immer den genauen Namen sagen können.» Auch Sommervögel hat Hirt mit seinem Vater gezogen. Und das Vogelpfeifen konnte er schon als Kind der richtigen Vogelart zuordnen.

Als Karl Hirt dann das Lehrerseminar besuchte – er war über vierzig Jahre lang Realschullehrer in Menziken und den Bez-Schülern gab er Turnunterricht –, wurde sein Forschergeist weiter befeuert. Denn Teil von der Ausbildung war das Anlegen eines Herbariums. Einer Sammlung von konservierten Pflanzen.

Diese hat er fortan ergänzt und erweitert. Später kam das Sammeln von Sommervögeln, Vögeln und schliesslich Wildbienen dazu. Auslöser für die Wildbienen-Faszination war das Buch «Die Wildbienen Baden-Württembergs» des deutschen Naturwissenschafters Paul Westrich.

117 Wildbienen-Arten im Garten

Im Garten in Menziken hat Hirt schon über 117 verschiedene Bienenarten feststellen können. «Im Moment sind ungefähr 20 Arten unterwegs», sagt der dreifache Vater. Es kommt nicht von ungefähr, dass der Frühling und der Sommer zu seinen liebsten Jahreszeiten gehören. «Im Frühling warte ich darauf, dass es wieder losgeht, und im Sommer kommt man mit Beobachten der Insekten kaum mehr nach.»

Ab Ende Mai bis im Juli fliegen die meisten Bienen. In diesen Wochen ist Karl Hirt viel unterwegs. Zusammen mit seiner Frau Heidi wandert der 84-Jährige regelmässig durchs Wallis. «Dort gibt es viele spezielle Arten.» Auf seinen Wanderungen entdeckte er denn auch Wildbienen, die schon lange nicht mehr gesehen wurden. Wenn Hirt eine Wildbiene feststellt, die er untersuchen will, dann können solche Ausflüge Stunden dauern. «Eine Biene zu fangen, ist schwierig.»

Da er aber schon so viele verschiedene Bienen in seiner Sammlung hat, geht es bei den Wanderausflügen vor allem um’s Beobachten oder Fotografieren. Das hat der 84-Jährige auch im Griff. «Früher hab ich Dias von den Insekten gemacht, heute sind es Digitalfotos.» Seine Frau Heidi fotografiert bei den Ausflügen die Umgebung und den Ausblick und macht anschliessend informative Karten mit Bildern der hochaufgelösten Bienen und dem farbenfrohen Panorama.

Naturschutz als Motivation

Karl Hirts Triebfeder für sein Schaffen war stets der Naturschutz. Früher aktiv in zahlreichen Naturschutzvereinen, ist der 84-Jährige mittlerweile ein bisschen kürzergetreten. Bei der Pflege des Naturschutzgebiets Schwyzerhübel in Menziken – einer ehemaligen Deponie - hilft er aber noch mit. Bis vor kurzem hatte er ein Velo ohne Motor. Heute fährt er mit dem E-

Bike durch die Region. Ein Auto hatten die Hirts nie.

Die Natur liegt Karl Hirt am Herzen. «Ewig können wir nicht so weitermachen.» Immer mehr Wildbienen sterben aus. Hauptgrund sind meist die Pflanzen, der natürliche Lebensraum und die Nahrungsquellen der Tiere, die verschwinden. Nicht nur Bienen seien deswegen in Gefahr, sondern auch andere Insekten wie Schmetterlinge, Heuschrecken und Käfer.

«Würden mehr Hausbesitzer eine Naturwiese anstatt eines langweiligen Steingartens anlegen, könnten viele Tiere gerettet werden», ist Hirt überzeugt. Positiver Nebeneffekt: Im Garten wäre es viel interessanter, weil es verschiedene Tiere zu beobachten gibt.