Leimbacher seiner Art kann man an einer Hand abzählen. Hier geboren, hier aufgewachsen, hier wohnhaft. Ein ganzes Leben lang. Und seines ist ein langes Leben: Hansruedi Merz feiert heute Donnerstag seinen 90. Geburtstag. Dazu ist er seit genau 70 Jahren Jäger und seit 65 Jahren Jagdaufseher. Und nächste Woche wird er für ein weiteres Jubiläum in seine ausgeklopfte Militäruniform steigen. Aber dazu später. Geboren und aufgewachsen ist Hansruedi Merz mit seinen beiden Schwestern auf dem Hof mit der besten Aussicht und dem längsten Schulweg, oben im Seeberg, im Hof neben dem Strohdachhaus. Damals, als das Dorf noch aus halb so vielen Häusern bestand und das halbe Dorf in der Nagelfabrik Merz arbeitete. Damals, als es im Winter noch Schnee gab, sagt Hansruedi Merz. «Zwei Monate lang konnte ich mit den Ski in die Schule fahren», sagt er und lächelt. «Ich war ein böser Skifahrer.» Alles erwischt, alles überlebt Eigentlich wollte Hansruedi den elterlichen Hof übernehmen. Aber es hatte nicht sein sollen. Er war als Bub oft krank, erwischte alles, was man haben konnte, und überlebte doch. Eine Hirnhautentzündung zum Beispiel. Aber es war ein dummes Auftreten beim Frühturnen in der Kur in Rheinfelden, das sein Leben zu einem anderen machte. Damals während des Kriegs, mit 12 oder 13 Jahren, als es den Patienten Merz im Luftschutzbunker fast aus dem Bett hob, weil im Deutschen Rheinfelden die Bomben fielen. Der Fuss war nicht verstaucht wie gemeint, sondern gebrochen. Und weil die Knochen falsch zusammenwuchsen, musste Hansruedi Merz zur Operation in die Klinik Balgrist, mutterseelenallein, mit dem Zug nach Zürich, mit dem Tram da hoch. Im Sack ein paar Mahlzeitencoupons, die er am Bahnhof Zürich in ein Stück Aprikosenwähe investierte. Dieses Stück Wähe hat er nicht vergessen, all die Jahre nicht. «Etwas, was es daheim nie gab.» Der Fuss wurde nicht mehr heil, er wurde steif. Die Zukunft als Bauer war dahin. «Der Vater sagte, wenn du eine Stelle hast, weisst du auch, was du Ende Monat hast», sagt Merz. Also suchte er sich eine Stelle und fand sie bei Hemdenfabrikant Fehlmann in Birrwil. Aber nicht in der Fabrik, sondern in den Stallungen. «Die Familie hatte Rennpferde, die ich versorgt habe.»

Mit Pferden durch Europa Mit dem Stellenantritt veränderte sich Merz’ Leben. Als Betreuer der edlen Pferde reiste er durch halb Europa, lernte die Rennbahnen in Paris, in Arosa und St. Moritz kennen, das mondäne Leben der Reichen und Adligen. Und was erst die Pferde waren, waren später die Hunde: Für die Ausbildung von Jagdhunden reiste er weiter. 1970 nahm Merz eine Anstellung bei der Reinacher Fabrikantenfamilie Fischer an. Auch diesmal nicht in der Fabrik, sondern als Privatchauffeur der Familie. Er lebte ein Leben unterwegs. Und obwohl er so viel von der Welt zu sehen bekam, zog es ihn doch immer wieder zurück ins Wynental. «Ich war oft weg. Aber ich bin immer wieder gern heimgekommen.» Heim zu seinen Wurzeln. Nach Leimbach, auf den Seeberg, heim in seinen Wald. 1954, mit 25 Jahren, war Merz als Nachfolger von Max Härri zum Jagdaufseher gewählt worden. Fünf Jahre davor, noch vor seinem 20. Geburtstag und damit verbotenerweise, hatte er den Jagdpass gelöst. Dies, nachdem er am Morgen seinen ersten Fuchs und am Vortag seinen ersten Marder geschossen hatte.