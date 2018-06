Das Mittelalter als Freizeitbeschäftigung hat in den letzten Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen, Mittelaltermärkte landauf, landab werden überrannt. Ein Trend, den sich Silvia Aeschimann mit der Sehnsucht nach Einfachheit, nach Romantik, nach klaren Wertvorstellungen oder magischen Mächten erklärt. Sie selbst hält davon nicht viel, für sie ist es keine Flucht aus dem Alltag, sondern ihr Nebenberuf.

Ihr Wissen bezieht sie nicht aus historischen Fantasy-Romanen, sondern aus der Fachliteratur. Sie weiss um die damalige Stellung der Frau, um Hexenverfolgung, um die Kindersterblichkeitsrate, um die Vorliebe, sich an öffentlichen Hinrichtungen zu ergötzen, und um das Gottesbild, das alles, wirklich alles geprägt hat. «Aus unserer Sicht unvorstellbare Dinge. Aber wir können und dürfen das alles nicht mit unseren heutigen Wertvorstellungen messen.»

Ihre Begeisterung für das Mittelalter fusst auf der Faszination über die Leistung, die unsere Vorfahren erbracht haben, um zu überleben. Silvia Aeschimann wollte wissen, wie es ist, in mittelalterlicher Ausrüstung über den Splügenpass zu gehen. Sie wollte wissen, wie sich die Ausrüstung bei zwei Tagen Dauerregen bewährt. Und sie wollte wissen, wie man einfache, aber lebensnotwendige Dinge herstellt; Kleider, Schuhe, oder eine Trinkflasche. «Erst wenn man den Kürbis zieht, ihn trocknen lässt, aushöhlt und mit flüssigem Bienenwachs ausgiesst, wird einem bewusst, was das Leben zu dieser Zeit bedeutet hat und welch grosses Sachwissen dahintersteckte.»

Land gesucht

Staunen über unsere Vorfahren und die Faszination für Zusammenhänge zwischen Natur, Mensch und Kultur, das will Silvia Aeschimann vermitteln. Das Mittelalter, wie es über 90 Prozent der Menschen damals erlebt haben. Also nicht das Leben auf Schlössern und Burgen, sondern das als Bauern und Handwerker. Jetzt sucht sie einen Platz, wo dieses Dorf gebaut werden kann. Rund vier bis acht Hektaren Land, Wiese und Wald mit Quelle oder Bach sollten es sein, verkehrstechnisch gut erschlossen, auch für öV.

Auf diesem Land sollen Wohnhäuser, ein Webhaus, ein Brotbachofen, eine Schmiede, eine Werkstatt, Unterstände und Stallungen für Ziegen, Rinder, Schweine, Gänse und Hühner gebaut werden. Daneben werden Äcker, ein Flachsfeld, Gemüse- und Kräutergarten und Weiden angelegt. Dazu kommen Räume für das Hier und Jetzt; Kursräume, WC-Anlagen, Garderoben, eine Cafeteria. «Das sind alles erste Ideen, Skizzen», sagt Silvia Aeschimann. Richten soll sich das Angebot an Tagesbesucher, aber auch an Familien und Erwachsenengruppen, die mehrere Tage bleiben, an Schulen (auch Sonderpädagogik), an Studenten und Lernende.

Die Suche nach Projektpartnern

Silvia Aeschimann arbeitet seit zwei Jahren am Projekt. «Ich habe schon mit vielen Menschen darüber gesprochen, und alle finden die Idee einer Siedlung grossartig», sagt sie und lacht. «Und dann folgt die Frage nach der Finanzierung.» Und? Silvia Aeschimann zuckt mit den Schultern. «Diese Frage ist für mich im Moment nicht die dringendste. Aber klar, sie wird irgendwann ausschlaggebend werden.»

Was sie jetzt sucht, ist ein Projektpartner. «Erste Gespräche und Abklärungen laufen aktuell, spruchreif ist aber noch nichts.» Jetzt hofft sie, dass sie am Mittelaltertag in Küttigen nicht nur viele Interessierte für das Projekt begeistern kann, sondern dass sich auch neue Türen öffnen. «Ein bisschen blauäugig muss man schon sein, um so etwas aufzuziehen, ich weiss», sagt sie. Aber schliesslich sei so manch erfolgreiches Projekt erst eine Bieridee gewesen. «Ich habe mir acht Jahre gegeben. Wenn sich bis dahin nichts tut, muss ich die Idee wohl wieder loslassen.»