Das Schulhaus Süd in Muhen ist nicht mehr. Verschwunden ist ein Ort der Erinnerungen; an Erfolge, an Zitterpartien, an Mutproben, an Schulschätze und Vereinsabende. Doch der Trakt samt Turnhalle ist für die Müheler mehr: Ein Bauwerk, um das die Gemeinde in den Kriegsjahren mühsam mit Kanton und Bund ringen musste und das den Rückhalt und Einsatz aller erforderte.

Einer der ersten Sekundarschüler im neuen Schulhaus war Kurt Rey, alt Gemeindeammann und Dorfhistoriker. Als 14-Jähriger staunte er im Sommer 1947 über die geräumigen Zimmer, in denen er und seine Mitschüler nun nicht mehr wie die Hühner auf der Stange sitzen mussten. 54 Kinder zählt man auf Reys Klassenfoto, die Fünft- und Sechstklässler in der gleichen Klasse. «Wir waren noch nicht einmal die grösste Klasse», sagt Rey, der in den letzten Tagen Zahlen und Fakten zum Schulhaus gesammelt hat.

Voll bis unters Dach

Bis 1947 steht in Muhen nur das Schulhaus aus dem Jahr 1898, voll bis unters Dach. 263 Kinder sind 1943 in den Büchern gelistet, verteilt auf acht Klassen und fünf Zimmer. Dazu kommen im Erdgeschoss die Gemeindeverwaltung, die Abwartswohnung und die Turnhalle, in der sich nicht nur Schüler verrenken, sondern auch Vereine musizieren und sich die Müheler zu Gemeindeversammlungen und Gottesdiensten versammeln – über den Köpfen derer, die gegen das Gesetz verstossen haben und zur Strafe im Keller schmoren. «Es war so eng im Haus; die Situation war unerträglich», so Rey.