Erfunden hat die Brieftaubenfotografie 1903 der deutsche Hofapotheker Julius Neubronner. Er setzte Brieftauben ein, um Rezepte und Medikamente bis zu einem Gewicht von 75 Gramm rasch verschicken zu können. Dann konstruierte er eine leichte Miniaturkamera, die mithilfe eines Geschirrs auf die Brust der Tauben geschnallt wurde. Was anfänglich eher als Jux gedacht war, funktionierte recht gut. Die Tauben brachten Luftaufnahmen von ihren Flügen zurück.

Neubronner pröbelte weiter, erhielt 1907 das Patent für seine Erfindung, die er an der internationalen Luftschifffahrtausstellung in Frankfurt präsentierte. Da meldete das preussische Kriegsministerium sein Interesse an. Doch die Luftaufklärung durch die Brieftaubenfotografie funktionierte nicht so, wie sich das die Preussen vorgestellt hatten. Erstens wusste man nie genau, was für Aufnahmen die Tauben zurückbringen würden. Zudem dauerte es viel zu lange, bis die Brieftauben nach der Versetzung des Taubenschlages umgelernt hatten.