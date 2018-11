Zieht die Teufenthaler Gemeindeverwaltung vielleicht bald ins ehemalige Valiant-Gebäude an der Dorfstrasse? Darauf zielt jedenfalls ein Antrag aus der Gemeindeversammlung am Freitagabend ab.

Als Traktandum 3 hatte der Gemeinderat den Verpflichtungskredit von 431 000 Franken für die Sanierung des Gemeindehauses präsentiert. Mit dem Geld hätten in den nächsten drei Jahren die fünf Wohnungen saniert werden sollen, die sich nebst der Räumlichkeiten für die Verwaltung im anno 1988 gebauten Gemeindehaus befinden. Diese würden nach 31 Jahren grösseren Renovationsbedarf aufweisen, so der Gemeinderat in der Botschaft. Geplant waren nebst Malerarbeiten unter anderem der Ersatz der Küchen, Bodenbeläge, Fenster und Storen, ausserdem hätten an der Gebäudehülle Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen.

Das Traktandum wurde an der Gmeind zurückgewiesen. Dies mit dem Antrag an den Gemeinderat, dieser solle prüfen, ob die Gemeindeverwaltung nicht in die alte Valiant-Bank ziehen und das Gemeindehaus verkauft werden könnte. Der Antrag wurde knapp überwiesen; 30 der 62 anwesenden Stimmberechtigten (von 1057) stimmten ihm zu; 27 dagegen. Der Gemeinderat hat den Antrag entgegengenommen und wird ihn nun bearbeiten. Die anderen Kreditanträge – 210 000 Franken für die Umgebungs- und Kreiselgestaltung, Bushaltestelle mit Veloabstellplatz beim Kreisel Herberge sowie 248 300 Franken für den Ersatz der Heizung und der Warmwasseraufbereitung in der Schulanlage – sowie das Budget mit Steuerfuss von 122 Prozent wurden gutgeheissen («Schweiz am Wochenende» vom 24. 11.).

Die Valiant-Bank ist 2011 aus dem Gebäude an der Dorfstrasse 24 ausgezogen. Heute befinden sich darin mehrere Mietwohnungen sowie Büro- und Praxisräume.