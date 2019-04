Meinrad Peter, Verwaltungsratspräsident der Landi Aarau-West AG, fand deutliche Worte. Das Jahr 2018 sei ein «turbulentes Jahr» gewesen. Der Umsatz sei zwar um 3,2 Prozent auf knapp 60 Mio. Franken gestiegen, doch die Ertragsseite habe damit nicht Schritt halten können: Gewinn 106'000 Franken, Vorjahr 316'000 Franken. 240 Personen, neben Gästen und Mitarbeitenden 138 Aktionäre, nahmen an der Generalversammlung in Holziken teil. Das Gebiet der Landi Aarau-West umfasst das Suhrental, das Ruedertal, das mittlere Wynental, die Region Aarau und das Niederamt.

Meinrad Peter sprach auch den Klimawandel an, der «die Landwirtschaft zuerst» betreffe. Wassermangel, Hitze, Überschwemmungen: Kennzeichen des trockenen Sommers 2018. «Letztlich geht es um unsere Existenz, vielleicht schneller als vermutet», sagte Peter. Keine Überraschung also, dass der Sommer 2018, der wärmste seit Messbeginn (1864), Einfluss auf das Wirtschaften der Landi hatte. Und zwar in verschiedenen Bereichen. Im Agrarhandel führte der Ausfall von ein oder zwei Grünfutterschnitten zu einer rasanten Nachfrage nach Raufutter. Auch die Stroherträge bei der Getreideernte waren unterdurchschnittlich, was die Nachfrage erhöhte. Die Trockenheit führte zu einer Steigerung der Verkaufszahlen im Pflanzenbau. Begehrt waren besonders Feld- und Rasensamen.