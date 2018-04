«Zügeln ist viel cooler als Schulunterricht». Darin sind sich die Schüler der sechsten Klasse von Thomas Steinmann einig. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen schleppen die Sechstklässler gemeinsam Zügel-Kisten vom Färberacker-Schulhaus ins Provisorium. Ordner, Hefte, Schulmaterial, Pinsel und Lineale.

Gleichzeitig ist ein Zügelunternehmen daran, Wandtafeln im «Färberacker» abzuschrauben und das Schulmobiliar in Lastwagen zu verfrachten. Selbst Schulleiterin Heidi Bolliger packt mit an: «Eine ganze Schule zu zügeln, ist eine grosse Sache», sagt sie.

Vor rund zwei Wochen lieferten drei Lastwagen während zweier Tage 44 Container auf dem Unterkulmer Sportplatz Färberacker an. Diese wurden zu einem zweistöckigen Schulhausprovisorium aufgestapelt.

So entstanden bis Ostern acht Schulzimmer mit einer WC-Anlage auf jedem Stock. Die Baukosten belaufen sich auf 224 000 Franken, dazu kommen die Kosten für die Werkleitungen.

200 Kinder werden im Container-Schulhaus bis im Herbst unterrichtet. Die Unterkulmer Kochschule musste nach Teufenthal ausweichen, das Textile Werken findet in einem anderen Unterkulmer Schulhaus statt.

Die Sechstklässler freuen sich nicht auf das neue Schulhaus. «Es wird sicher mega heiss hier drin», sind sie sich beim Einräumen der Schränke sicher. Die 12-Jährigen werden nur bis im Sommer im Provisorium zur Schule gehen.

Danach steht der Übertritt in die Oberstufe und somit ein Schulhauswechsel an. Die grösste Herausforderung für alle Lehrpersonen vor der aktuellen Züglete war das Räumen des Schulhauses, sagt Heidi Bolliger: «Über all die Jahre hat man viele Sachen behalten, die man für später aufbewahrt hat.» Zu entscheiden, was wirklich noch gebraucht werde, sei anspruchsvoll gewesen.

In den Frühlingsferien beginnen die geplanten Sanierungsarbeiten des 46-jährigen Schulhauses Färberacker. Das Projekt, das die Unterkulmer seit Jahren beschäftigt, kostet rund 5,9 Millionen Franken.