Der Erfolg einer Raiffeisenbank lässt sich unter anderem daran messen, ob das Wachstum bei den Spareinlagen in etwa mit demjenigen im Hypothekenbereich Schritt hält. Oder ob die Wertberichtigung tief und das Kostenwachstum nicht hoch ist. Oder ob die Bank ganz generell beliebt ist – die Zahl der Genossenschafter ansteigt.

Für die Raiffeisenbank Reitnau-Rued mit Filialen in Reitnau, Schlossrued, Schöftland und Unterkulm scheint in jeder Beziehung die Sonne. «Erneut konnten wir ein gutes Jahresergebnis erzielen», schreiben der Präsident Hans Ulrich Ziswiler und der Vorsitzende der Bankleitung, Andreas Bieri, in der Einladung zu Generalversammlung, die am 20. April in Schöftland stattfinden wird.

«Die Raiffeisenbank ist gut aufgestellt: Das Kerngeschäft der Genossenschaft entwickelte sich 2017 über dem Markt», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Hypothekarausleihungen stiegen auf 561,3 Millionen Franken (plus 4,9 %).

Die konsequente Risikoprüfung zahlt sich aus: «Die Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren im Verhältnis zu den Kundenausleihungen sehr tief», schreibt die Bank. Das Wachstum der Kundeneinlagen übertraf den Zuwachs der Ausleihungen sogar noch: plus 5,9 Prozent auf 472,9 Millionen Franken. Insgesamt erreichte die Bank eine Bilanzsumme von 623,3 Millionen Franken (plus 4,9 %).

Kosten im Griff

Bei Reitnau-Rued ist es wie bei allen anderen Raiffeisenbanken: Das Zinsengeschäft ist die wichtigste Einnahmequelle. Der Brutto-Erfolg stieg um 4,4 Prozent, was angesichts des anspruchsvollen Umfeldes gut ist. Während der Geschäftsertrag um 3,5 Prozent stieg, wuchsen die Kosten nur um 1,1 Prozent. Die Cost-Income-Ratio liegt mit 53,3 Prozent weiterhin auf gutem Niveau (Vorjahr 56,6 %). Befriedigt meldet der Verwaltungsrat, die Bank habe die Kosten im Griff.

Beim Gewinn wurde die Schwelle der halben Million überschritten: Er betrug 511 708 Franken (plus 5,1 %). Davon werden 406 045 Franken dem Eigenkapital zugewiesen, das mittlerweile 15,4 Millionen Franken beträgt. Die Anteilscheine der Genossenschafter werden mit unverändert 2 Prozent verzinst.

An der Generalversammlung stellen sich alle sieben Verwaltungsratsmitglieder der Wiederwahl. Es sind dies: Hans Ulrich Ziswiler (Präsident, Schöftland). Beatrice Neeser (Vizepräsidentin, Schlossrued), Jakob Faes (Reinach), Manuale Hochuli (Reitnau), Ruedi Gmür (Schöftland), Daniel Frey (Kirchleerau) und Jürg Hochuli (Schmiedrued). (uhg)