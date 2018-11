«Ich bin die Müll-Prinzessin», sagte Karin Bertschi (damals 21) anfangs 2012. Damals leitete sie erst ein Recycling-Paradies, dasjenige in Reinach (eröffnet 2010). Im nächsten Frühling wird sie Chefin von vier derartigen Anlagen sein. Neben Reinach ist Hunzenschwil im Betrieb, Spreitenbach im Bau und – wie am Donnerstag offiziell bestätigt wurde – überraschenderweise Muri vor der Eröffnung. Aus der Aargauer Müll-Prinzessin ist die Aargauer Müll-Königin geworden. Die kantonale Nummer 1, wenn es um die Entsorgung von privaten, recycelbaren Abfällen geht. Den Titel «Müll-Königin» würde sie (heute 28) allerdings nicht in den Mund nehmen – schliesslich will die Wynentalerin nicht überheblich wirken.

Karin Bertschi ist Geschäftsführerin der Recycling Paradies AG. Die Firma ist 2011 aus der Bertschi Mulden+Container AG (Reinach) entstanden. Sie gehört zu gleichen Teilen Karin Bertschi und ihren drei Geschwistern. Bruder Dani war denn auch dabei, als am Mittwoch der Vertrag mit Muri unterschrieben wurde. Die Firma Recycling-Paradies erhielt den Zuschlag zum Betrieb einer zentralen Abfallsammelstelle. «Die Vergabekriterien wurden mit 70 Prozent Preis und 30 Prozent Qualität festegelegt», heisst es in einer Medienmitteilung.