Die Moscheebauten sind «made in Switzerland»: Wissenschaftler widerspricht Kritik von Islam-Kennerin

Unter dem Titel «Kommt das Geld für die grösste Aargauer Moschee aus Kuwait?» stellte die Islamkennerin Saïda Keller-Messahli in der AZ vom letzten Mittwoch kritische Fragen zur Finanzierung des grössten Aargauer Moschee-Neubaus in Reinach. Nachfolgend lesen Sie eine Entgegnung ab von Andreas Tunger-Zanetti. Der Islamwissenschaftler ist Koordinator des Zentrums Religionsforschung an der Universität Luzern und erforscht seit 2007 Bauprojekte zugewanderter Religionsgemeinschaften sowie den Islam in der Schweiz. Andreas Tunger-Zanetti schreibt:

«Seit Jahren vertritt Saïda Keller-Messahli die These, Geld für den Bau neuer Moscheen in der Schweiz komme aus undurchsichtigen Quellen am Golf. So auch am 3. Juni in der AZ in Bezug auf das Bauprojekt Tulipan des albanischen Vereins in Reinach. Keller-Messahli behauptetet, für die Bauprojekte in Wil, Netstal und Plan-les-Ouates seien ‹Millionen aus Kuwait› gekommen; die Behauptung der Funktionäre, ohne Geld aus dem Ausland gebaut zu haben, könne nicht stimmen.

Belastbare Belege ist Keller-Messahli der Öffentlichkeit bisher in allen Fällen schuldig geblieben. Stattdessen knüpft sie in ihrem Text zu Reinach vage eine Kette von Stichwörtern mit negativem Beiklang. Ihre Logik dahinter: Wo so viel Zweifelhaftes zusammen auftritt, muss irgendetwas faul sein.