Seit Ende April 2018 die Bank in ihren neuen Hauptsitz umgezogen ist, steht die für eine Arztpraxis vorgesehene Etage im ersten Obergeschoss leer. Zwischenzeitlich hatte die Bank die aktive Suche nach einem Arzt, der dort eine Praxis einrichten möchte, eingestellt. Der Einbau von Wohnungen stand kurzzeitig zur Diskussion, wurde aber verworfen und dafür entschieden, die Räumlichkeiten weiter für eine Praxis oder eine Bürogemeinschaft offen zu halten. Auch die Alternative Co-Working-Space wurde geprüft. Dies sei eine interessante Idee, die aber in der Stadt besser funktioniere als auf dem Land, so Stefan Züsli.

Breites Angebotsspektrum

Nun hat sich das Blatt gewendet: Die Praxisräume im ersten Obergeschoss des Bankgebäudes können an Ueli Deubelbeiss vermietet werden, der am 1. Oktober seine eigene Praxis eröffnen wird. Bisher war er als Partner im «HausÄrzteHaus» in Schöftland tätig. «Ich freue mich sehr, in Kirchleerau meine eigene Praxis aufbauen zu können», sagt der Facharzt für Allgemeine Innere Medizin. Er hat seine Patienten bereits über seinen Praxis-Umzug nach Kirchleerau informiert: Wer mitgehen möchte, kann das tun. «Ich werde am neuen Standort alle Tätigkeiten anbieten, die ich schon vorher angeboten habe», so Deubelbeiss. Er wird somit nicht nur in seiner Praxis tätig sein, sondern auch Haus- und Altersheimbesuche machen sowie Schularzt bleiben. Ebenfalls bietet er weiterhin die Betreuung von Kindern inklusive Entwicklungskontrollen und Impfungen an.

«Es hat sich gelohnt, dass wir abgewartet haben und nicht reingeschossen sind», sagt Bankleiter Stefan Züsli. Bis im Herbst die Arztpraxis oberhalb der Bank eröffnet werden kann, muss sie allerdings noch entsprechend ausgebaut werden. Ueli Deubelbeiss ist bereits dabei, die Raumeinteilung und Ausstattung der Arztpraxis zu planen. In den nächsten neun Monaten bleibe genügend Zeit, damit alles rechtzeitig fertig werde. Ausserdem wird er bis zur Eröffnung auch seinen Mitarbeiterstab rekrutieren müssen. In erster Linie Praxisassistentinnen, später vielleicht auch weitere Ärzte. Die Praxis ist jedoch klar als Einzelpraxis, nicht als Gemeinschaftspraxis geplant. Ueli Deubelbeiss hat intensiv nach dem Standort seiner neuen Praxis gesucht. Wichtig für ihn war, dass dieser in der Nähe seines bisherigen Arbeitsplatzes ist, damit seine Patienten auch weiterhin zu ihm kommen können. «Hier in Kirchleerau habe ich nun alle», so Deubelbeiss glücklich. Glücklich ist auch Bankleiter Züsli, der trotz schwieriger Mietersuche am Konzept einer Praxis oberhalb der Bank festgehalten hat. «Ich freue mich für die Bevölkerung im oberen Suhrental, dass es hier bald einen neuen Hausarzt geben wird.»

Rohbau bald fertiggestellt

Ebenfalls am 1. Oktober, gleichzeitig mit der Eröffnung der Arztpraxis, wird der zweite Neubau der Bank Leerau in Kirchleerau bezugsbereit sein. Bald sei Aufrichte, erzählt Stefan Züsli, momentan werde das Dach betoniert. 2½-Zimmer und 3½-Zimmer-Wohnungen werden in diesem Gebäude entstehen sowie eine grosse 4½-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss. Viele der behindertengerecht ausgebauten Wohnungen können noch gemietet werden.