Im Cinema 8 in Schöftland wurde ein Besucher während eines Films bewusstlos. Die Herznotfallgruppe der Regiowehr Suhrental rückte aus und leistete Erste Hilfe, bis die Ambulanz eintraf. Ähnliches passierte an einem Turnerabend, als ein Gast einen epileptischen Anfall hatte und seine Umgebung überfordert war. «Unsere 18 Leute leisten in den vier Gemeinden Hirschthal, Holziken, Schöftland und Staffelbach etwa einen Einsatz pro Woche», erklärt Hauptmann David Rickenbach (32), der ab Januar die Regiowehr Suhrental leiten wird. Er wird in seiner Funktion als Feuerwehrkommandant neu auch für die Herznotfallgruppe zuständig sein. Denn vier Jahre nach deren Gründung geht die Pilotphase zu Ende. Sie wird nicht nur definitiv weitergeführt, sondern auch in die Regiowehr integriert.

Ein eigenes Einsatzfahrzeug

Die Mitglieder der Herznotfallgruppe haben vier Übungen pro Jahr. Am Freitag fand ein Ausbildungskurs unter Leitung der Firma Sirmed, ein Unternehmen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung Nottwil, statt. «Dieses Training wurde mit einer Zertifizierung der Teilnehmer abgeschlossen, damit diese auch für den Einsatz zugelassen sind», erklärt Rickenbach. Ein «First Responder» ist für den Winter mit einer Einsatzjacke und für den Sommer mit einer Leuchtweste ausgerüstet. Und er ist vor allem einem Pager- und Handy-Alarmsystem angeschlossen. Es werden jeweils alle 18 Mitglieder der Herznotfallgruppe aufgeboten. Sobald zwei beim Feuerwehrmagazin Schöftland sind, fahren diese mit dem dort stationierten Einsatzfahrzeug los. «Die Herznotfallgruppe ist eine ganz normale Blaulichtorganisation», sagt Rickenbach.