«Gegen den Zuzug von Gewerbe haben wir nichts», sagt Hürzeler. Er habe aber Zweifel daran, dass sich die erwünschten Betriebe ansiedeln: «Am ehesten interessieren sich wohl Logistikunternehmen für den Standort oder eine Firma, die eine Lagerhalle hinstellen will.» Solche Lösungen würden Schöftland aber nur wenige Arbeitsplätze, dafür umso mehr Verkehr bringen.

Nur Gewerbe im Mühleareal

Viel besser finden die beiden die Variante, das Mühleareal dereinst zur reinen Arbeitszone zu erklären. «Bei einer gemischten Zone entstehen bei den tiefen Wohnbau-Preisen in Schöftland mehrheitlich Wohnungen», sagt Lüscher. Die Bevölkerung, wie sie in den nächsten 20 Jahren zahlenmässig wachse, käme aber den Berechnungen des Komitees zufolge durch die heutigen Verdichtungsmassnahmen schon im restlichen Dorf unter. «Dann», so Lüscher, «bekäme der Gemeinderat zwei Dinge, die er vermeiden will: Zu viele Wohnungen und praktisch keine Arbeitsplätze.» Realisiere man aber die WSB-Bauten rund um den Bahnhof, so bliebe auf dem Mühleareal immer noch genügend Platz, um zusätzliches Gewerbe anzusiedeln.

25 Personen zählt das Komitee und einzelne sind bereits äusserst aktiv: So hat Edgar Stempfel vor seinem Haus an der Hügelistrasse ein grosses Holzschild mit der Aufschrift «Nein zur Überbauung der Hegmatte» errichtet, wo Interessierte gleich die gleichnamige Petition des Komitees unterschreiben können. Noch vor den Sommerferien soll diese beim Gemeinderat eingereicht werden.

Lüscher betont, dass es ihnen weder um Bau- noch um Wachstumsstopp geht. «Die bereits eingezonten Landreserven und unternutzten Bauzonen innerhalb des Dorfs ermöglichen aber ein nachhaltiges Wachstum über Jahre hinweg.» Ob auf der Hegmatte dereinst zusätzliche Wohn- und Arbeitsüberbauungen nötig sind, das könne die nächste Generation besser beurteilen.