Zwar hat auch Peter Hochuli, der bereits von 2002 bis 2014 in der Gemeindeexekutive sass, mehrere Jahre Gemeinderatserfahrung. Er und Uwe Matthiessen wurden letztes Jahr von der grünen Alt-Regierungsrätin Susanne Hochuli zur Kandidatur motiviert, als es einen Sitz neu zu besetzen gab. Sie habe sich um zwei Kandidaten bemüht, damit die Wähler eine Auswahl haben, sagte Hochuli damals. Am Ende schafften es beide Neuen in den Gemeinderat und verdrängten den Bisherigen Ueli Hunziker (50, SVP). Dieses Szenario hat sich in der gestrigen Wahl wiederholt.

Für den Wahlkreis Reitnau hatten sich alle bisherigen Reitnauer Gemeinderäte wieder zur Wahl gestellt. Es konnten aber für den Rest der Amtsperiode 2018/2021 nur drei gewählt werden, da zwei zwingend aus dem Wahlkreis Attelwil stammen müssen.

Die Attelwiler im künftigen Gemeinderat sind wie erwartet Markus Baumann (54, bisher) und Michel Strub (37, neu). Beide sind parteilos. Es gab keine weiteren Kandidaten.