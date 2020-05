Die Fuchs-Babies sind wieder los – aber bitte nicht mitnehmen

Nur zufällig entdeckte Forstwart Andreas Stauber vier Fuchsbabies als er bei Unterhaltsarbeiten an der Strasse war. Plötzlich huschte ein Schatten vorbei und Stauber hielt an, so berichtet er dem Regionalfernsehsender TeleM1. Vom Geräusch des Autos erschreckt hatten sich die vier Geschwister unter einen Stapel Holz verkrochen. Bald darauf tollten sie jedoch wieder herum, als wenn nichts gewesen wäre und liessen sich vom Forstwart im Auto nicht mehr stören.

Am nächsten Morgen fehlte dann jede Spur vom pelzigen Nachwuchs. Und hier beginnt das Problem. Kleine Füchse begeben sich gerne auch mal alleine auf Entdeckungstour, wenn die Mutter auf der Jagd ist. Das wird von Spaziergängern oft missverstanden. Sie meinen, eine gute Tat zu vollbringen und bringen die kleinen Streuner ins Tierheim, weil sie sie für Waisen halten. Aber, so Forstwart Stauber: «Man muss die Kleinen einfach sein lassen. Ausserdem kann es auch für die Menschen nicht ungefährlich sein, die Füchse anzufassen, denn sie könnten den Fuchsbandwurm oder andere Krankheiten haben.»

Trifft man also beim Spaziergang oder beim Wandern auf einen jungen Fuchs, ist man besser beraten, den Wildhüter zu informieren. Denn mit der Abgabe im Tierheim, macht man sich sogar der Wilderei schuldig und muss mit einer Anzeige rechnen – auch wenn das Tier verletzt oder krank ist. (mma)