CEO Daniel Binzegger betonte in seiner Eröffnungsrede, dass für den Standort Oftringen ein längerfristiges Engagement geplant sei. Besonderen Wert legen die Verantwortlichen von Cablex in die Lehrlingsausbildung – darauf, «den Jungen eine Chance zu bieten, einen handwerklichen Beruf zu erlernen». Binzegger liegt es auch «am Herzen», die Auszubildenden nach der Lehre weiterzubilden. «Wir bieten hier eine vielfältige Tätigkeit an.» Die Cablex versuche, sich «sehr stark zu positionieren» sowie «mit neuen Technologien in die Zukunft zu schauen, damit wir die Arbeitsplätze, die wir nun geschaffen haben, erhalten können».

Sechsstellige Summe investiert

Alleine dieses Jahr seien 129 Personen eingestellt worden; «das war schweizweit nicht vielen Unternehmen möglich». Der zentral gelegene Standort in Oftringen sei optimal. «Wir sind vor allem froh, dass wir den Standort Olten hierher verlegen konnten.» In Oftringen sind rund 200 Mitarbeitende beschäftigt.

Nach Angaben von Daniel Binzegger hat die Cablex AG in den Um- und Ausbau im Bifang «sicher eine sechsstellige Summe» investiert. So wurde der Standort in Oftringen dank der neuen Lehrlingsabteilung zum Schulungszentrum für das Unternehmen. Dazu kam das neue Hochregallager als Logistik-Hub, aus dem laut dem Kommunikationsverantwortlichen Roman Kappeler die Kundschaft aus dem ganzen Mittelland beliefert wird. Weitere Dienstleistungen und Arbeiten betreffen die Bereiche Funkinstallationen, Freileitungsbau, Elektroinstallationen für Grossprojekte, Kabelzug und Werkleitungsbau.

«Willkommene Arbeitsplätze»

Gemeindeammann Julius Fischer hiess die Cablex AG als neue, «ganz interessante» Arbeitgeberin willkommen in Oftringen. «Sie bringt wieder Leben in den Bifang; viele, sehr willkommene Arbeitsplätze wurden angesiedelt.» Die Geschäftstätigkeit von Cablex in der Aargauer Gemeinde sei «sehr gut angelaufen». Fischer bot den Verantwortlichen die Unterstützung vonseiten der Gemeinde an. «Wir haben die langfristige Absicherung der Firma, dass sie hier bleiben will.»