700 000 Franken für Jugendhaus

Das ehemalige AEW-Gebäude (Unterwerk) im Moos wird von der Regionalen Jugendarbeit als Jugendlokal genutzt und teilweise mit Eigenleistungen der Jugendlichen ausgebaut. Für den weiteren Umbau verlangt der Gemeinderat einen Bruttokredit von 700 000 Franken. Für die Räume bezahlt der Verein Regionale Jugendarbeit eine monatliche Miete.

Die Strassen- und Werkleitungssanierung in der Gemeinde werden weitergeführt. So verlangt die Behörde für die Sanierung der Titlisstrasse einen Verpflichtungskredit von 2,55 Millionen Franken. Geplant sind der Ausbau der Kanalisation (Kalibervergrösserung) und der Ersatz der Netzwasserleitung. Danach werden der Strassenbelag erneuert, die Abschlüsse und die Entwässerung angepasst. Weiter sind Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit für Fussgänger vorgesehen, ebenfalls erneuert wird die Strassenbeleuchtung. Die Kosten werden aufgeteilt auf die Gemeinde Reinach (Strasse), die Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Wasser sowie auf die Gemeinde Pfeffikon, die sich an den Abwasserleitungen zu beteiligen hat.

Zivilschutzfusion

Auch Reinach hat den Beitritt zum Gemeindeverband «Bevölkerungsschutz und Zivilschutz aargauSüd» traktandiert. Die neue Organisation führt die bisherigen Zivilschutzorganisationen Wynental und aargauSüd materiell und personell zusammen. Vor allem kantonale Vorgaben führen zu dieser Neuorganisation. Die Personalbestände können rund um einen Viertel gesenkt werden. Sinken werden auch die Jahreskosten pro Einwohner von heute 24 Franken (ZSO Wynental) und 18 Franken (ZSO aargauSüd) auf neu 14 bis 15 Franken. Die neue Organisation soll auf den 1. Januar 2018 operativ werden.

Öffentliche Besichtigung: Am Freitag, 2. Juni, 17 Uhr und 18 Uhr können die «Alte Mühle» und das Freizeithaus besichtigt werden.