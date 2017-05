Seit November 2013 wohnten bis zu zwölf Asylbewerber im Obergeschoss der alten Käserei in Schöftland. «Es war die erste Unterkunft im Dorf, die aufgrund der kantonalen Verordnung ganz speziell für Asylbewerber reserviert war», sagt Rudolf Maurer, Gemeindeschreiber von Schöftland. Schon damals sei aber klar gewesen, dass die Tage des Gebäudes gezählt sind.

Im Sommer ist es nun soweit: Die alte Chäsi, in der auch der Jugendtreff untergebracht war, wird abgerissen. Stattdessen entsteht an der Dorfstrasse 26 das lang erwartete Schulzentrum.

Kontroverse Architektur

Das Baugesuch fürs Schulzentrum liegt bis zum 1. Juni öffentlich auf. Dass die Schöftler Schule mehr Platz braucht, war spätestens seit 2011 bekannt. Damals wurde ein Schulraumkonzept erarbeitet, um Lücken in der Schulinfrastruktur zu schliessen. Das heisst, im neuen Schulzentrum werden keine Klassenzimmer gebaut, sondern Räume, die nur indirekt mit dem Schulbetrieb zu tun haben. Verläuft das Auflageverfahren nach Plan, kann der Bau im September 2017 beginnen.

5,8 Millionen Franken wird der Neubau voraussichtlich kosten. Seine Architektur war im Vorfeld kontrovers diskutiert worden: Das Schulzentrum sei ein «Klotz, der nicht ins Ortsbild passe», war an der Wintergmeind 2016 vereinzelt zu hören. Rudolf Maurer hält dem entgegen: «Die Philosophie ist ganz klar: Man soll sehen, dass das Gebäude einer neuen Architektur entspricht.» So passe es durchaus ins Ortsbild. Maurer sagt weiter, bei der Gemeinde seien keine Änderungsanträge gegen ein Flachdach eingegangen.

Mit einer Höhe von elf Metern wird das Schulzentrum deutlich niedriger sein als das benachbarte Bezirksschulhaus. Es hat ein Flachdach, auf dem eine 30-Kilowatt-Photovoltaikanlage installiert wird. Die Fassade wird aus einheimischem Konstruktionsholz sein; ein Wunsch der Ortsbürgergemeinde, welche dafür 100 000 Franken beisteuert. Geheizt wird das Gebäude mit einer Fernwärme-Gasheizung.

Ins Untergeschoss kommen ein Schüler-Aufenthaltsraum, die Technik, Lager und Putzraum. Ins Erdgeschoss ein Foyer, Mehrzweckraum, Mittagstisch und Küche. Das 1. Obergeschoss beherbergt Lehrerbereiche und Besprechungszimmer, ins 2. Obergeschoss kommen das Sekretariat, die Lehrer-Mediothek sowie Schul- und Stufenleitung. Insgesamt steht eine Fläche von 1650 Quadratmetern zur Verfügung.

Wo kommen Asylbewerber hin?

Bis zu den Sommerferien können die Asylbewerber in der alten Chäsi bleiben. Wo sie nachher wohnen werden, ist noch nicht geklärt. «Die Gemeinde ist mit dem kantonalen Sozialdienst in Kontakt», sagt Rudolf Maurer. Man werde prüfen, ob es in den anderen Asyl-Wohnungen noch Platz habe: Die Belegungen seien ziemlich unterschiedlich. Allenfalls könnte man auch andere Wohnungen zumieten. Rudolf Maurer sagt: «Schöftland erfüllt das Aufnahmesoll auch ohne die Asylbewerber aus der Chäsi. Es ist uns aber wichtig, dass wir eine gute Lösung für sie finden.»

Der Jugendtreff muss ebenfalls zügeln. Auch hier ist die Nachfolgelösung noch nicht bekannt.